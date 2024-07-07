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Расписание матчей
Кубок Америки
Уругвай - Бразилия
Уругвай - Бразилия: обзор матча 07 июля 2024
Уругвай
07.07.2024, воскресенье, 04:00
Кубок Америки, 1/4 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Бразилия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уругвай - Бразилия
ГОЛ!
М. Угарте
4:2
ГОЛ!
Г. Мартинелли
3:2
Пенальти не реализован!
Х. Хименес
Пенальти не реализован!
Д. Луис
ГОЛ!
Д. Де Арраскаэта
3:1
ГОЛ!
А. Перейра
2:1
ГОЛ!
Р. Бентанкур
2:0
Пенальти не реализован!
Э. Милитао
ГОЛ!
Ф. Вальверде
1:0
87'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Б. Гимарайнс
87'
Замена
Эванилсон
️️️️
Родриго
81'
Замена
А. Перейра
️️️️
Ж. Гомес
81'
Замена
Савиньо
️️️️
Рафинья
81'
Замена
Д. Луис
️️️️
Л. Пакета
Замена
Г. Варела
️️️️
Д. Нуньес
78'
Замена
Д. Де Арраскаэта
️️️️
Ф. Пельистри
78'
Красная карточка
Н. Нандес
74'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
Н. де ла Крус
66'
64'
Желтая карточка
Ж. Гомес
Желтая карточка
Н. де ла Крус
60'
Желтая карточка
М. Угарте
51'
Замена
С. Касерес
️️️️
М. Винья
46'
39'
Желтая карточка
Л. Пакета
Замена
Х. Хименес
️️️️
Р. Араухо
33'
Травма
Р. Араухо
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
1
Серхио Рочет
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
16
Матиас Оливера
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
8
Найтан Нандес
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
7
Николас де ла Крус
АП
11
Факундо Пельистри
ПВ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Бразилия
1
Алиссон
ВР
6
Гильерме Арана
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
18
Жоао Гомес
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
10
Рафинья
ПВ
10
Родриго
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Уругвай
1
Сантьяго Меле
ВР
12
Франко Исраэль
ВР
6
Лукас Оласа
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Николас Маричаль
ЦЗ
3
Себастьян Касерес
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
26
Брайан Окампо
ЛВ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
18
Брайан Родригес
ПВ
19
Агустин Каноббио
ПВ
19
Кристиан Оливера
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Бразилия
1
Бенто
ВР
23
Рафаэл
ВР
6
Венделл
ЛЗ
3
Габриэль
ЦЗ
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
13
Ян Коуто
ПЗ
26
Пепе
ЛВ
22
Габриэл Мартинелли
ЛВ
18
Дуглас Луис
ОП
2
Эдерсон
ЦП
5
Андреас Перейра
АП
20
Савиньо
ПВ
21
Эванилсон
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Рочет
16
Оливера
4
Араухо
17
Винья
5
Угарте
8
Нандес
8
Вальверде
20
Араухо
7
де ла Крус
11
Пельистри
9
Нуньес
4-2-3-1
1
Алиссон
13
Данило
4
Маркиньос
2
Милитао
6
Арана
8
Гимарайнс
18
Гомес
10
Родриго
20
Пакета
10
Рафинья
9
Эндрик
4
Араухо
2
Хименес
2
Хименес
4
Араухо
17
Винья
3
Касерес
3
Касерес
17
Винья
9
Нуньес
13
Варела
13
Варела
9
Нуньес
11
Пельистри
10
Де Арраскаэта
10
Де Арраскаэта
11
Пельистри
7
де ла Крус
6
Бентанкур
6
Бентанкур
7
де ла Крус
20
Пакета
18
Луис
18
Луис
20
Пакета
18
Гомес
5
Перейра
5
Перейра
18
Гомес
8
Гимарайнс
22
Мартинелли
22
Мартинелли
8
Гимарайнс
10
Рафинья
20
Савиньо
20
Савиньо
10
Рафинья
10
Родриго
21
Эванилсон
21
Эванилсон
10
Родриго
Остались в запасе
Уругвай
Бразилия
1
Сантьяго Меле
ВР
12
Франко Исраэль
ВР
6
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Николас Маричаль
ЦЗ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
26
Брайан Окампо
ЛВ
18
Брайан Родригес
ПВ
19
Агустин Каноббио
ПВ
19
Кристиан Оливера
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
1
Бенто
ВР
23
Рафаэл
ВР
6
Венделл
ЛЗ
3
Габриэль
ЦЗ
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
13
Ян Коуто
ПЗ
2
Эдерсон
ЦП
26
Пепе
ЛВ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
1
Сантьяго Меле
ВР
12
Франко Исраэль
ВР
6
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Николас Маричаль
ЦЗ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
26
Брайан Окампо
ЛВ
18
Брайан Родригес
ПВ
19
Агустин Каноббио
ПВ
19
Кристиан Оливера
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Остались в запасе
1
Бенто
ВР
23
Рафаэл
ВР
6
Венделл
ЛЗ
3
Габриэль
ЦЗ
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
13
Ян Коуто
ПЗ
2
Эдерсон
ЦП
26
Пепе
ЛВ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Уругвай - Бразилия
2
1
2
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
26
15
Офсайды
2
0
Количество передач
257
387
Сейвы
3
1
Точность передач %
72
79
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
0.9
0.58
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
Стадион:
Аллигант
Посещаемость:
55770 из 61000 зрителей (91%)
Где смотреть матч:
Okko
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