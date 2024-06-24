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Расписание матчей
Кубок Америки
США - Боливия
США - Боливия: обзор матча 24 июня 2024
США
24.06.2024, понедельник, 01:00
Кубок Америки, группа C, 1 тур
2 : 0
Завершен
Боливия
3'
К. Пулишич
44'
Ф. Балогун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол США - Боливия
90'
+2
Желтая карточка
Х. Сагредо
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
Т. Веа
86'
Замена
Л. де ла Торре
️️️️
У. МакКенни
78'
75'
Замена
Р. Вака
️️️️
Р. Фернандес
68'
Замена
К. Альгараньяс
️️️️
Б. Миранда
Замена
Р. Пепи
️️️️
Ф. Балогун
65'
Замена
Д. Кардозо
️️️️
Д. Рейна
65'
Желтая карточка
У. МакКенни
49'
46'
Замена
Р. Рамальо
️️️️
Л. Хустиниано
Замена
Ю. Муса
️️️️
Т. Адамс
46'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Балогун
Пас отдал
К. Пулишич
44'
31'
Желтая карточка
Л. Акин
28'
Желтая карточка
Г. Вильямиль
27'
Желтая карточка
Л. Хустиниано
ГОЛ! 1:0!
К. Пулишич
Пас отдал
Т. Веа
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
США
1
Мэтт Тернер
ВР
5
Энтони Робинсон
ЛЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
13
Тим Рим
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
4
Тайлер Адамс
ОП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
10
Кристиан Пулишич
(К)
ПВ
21
Тимоти Веа
ЦФ
20
Фоларин Балогун
ЦФ
Боливия
23
Гильермо Вискарра
ВР
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
4
Луис Акин
(К)
ЦЗ
3
Диего Медина
ЦЗ
21
Хосе Сагредо
ПЗ
20
Фернандо Сауседо
ЦП
15
Габриэль Вильямиль
ЦП
6
Леонель Хустиниано
ЦП
16
C. Menacho
ЦФ
19
Бруно Миранда
ЦФ
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
США
18
Этан Хорват
ВР
25
Шон Джонсон
ВР
23
Кристоффер Лунд
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
2
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
14
Лука де ла Торре
ЦП
15
Джонни Кардозо
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
17
Малик Тилльман
АП
10
Юнус Муса
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
19
Хаджи Райт
ЦФ
Боливия
1
Карлос Лампе
ВР
12
Gustavo Almada
ВР
5
Marcelo Suárez
ЦЗ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
6
Эктор Куэльяр
ЦЗ
21
Йомар Роча
ПЗ
10
Рамиро Вака
ЦП
16
Борис Кеспедес
ЦП
14
Робсон Матеус
ЦП
10
Adalid Terrazas
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
18
Родриго Рамальо
ПП
7
Мигелито
ЦФ
8
Хауме Куэльяр
ЦФ
11
Кармело Альгараньяс
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Тернер
5
Робинсон
3
Ричардс
13
Рим
19
Скалли
4
Адамс
8
МакКенни
7
Рейна
10
Пулишич
20
Балогун
21
Веа
3-2-3-2
23
Вискарра
17
Фернандес
4
Акин
3
Медина
21
Сагредо
2
Сагредо
20
Сауседо
15
Вильямиль
6
Хустиниано
19
Миранда
16
8
МакКенни
14
де ла Торре
14
де ла Торре
8
МакКенни
7
Рейна
15
Кардозо
15
Кардозо
7
Рейна
21
Веа
11
Ааронсон
11
Ааронсон
21
Веа
4
Адамс
10
Муса
10
Муса
4
Адамс
20
Балогун
9
Пепи
9
Пепи
20
Балогун
17
Фернандес
10
Вака
10
Вака
17
Фернандес
6
Хустиниано
18
Рамальо
18
Рамальо
6
Хустиниано
19
Миранда
11
Альгараньяс
11
Альгараньяс
19
Миранда
Остались в запасе
США
Боливия
18
Этан Хорват
ВР
25
Шон Джонсон
ВР
23
Кристоффер Лунд
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
2
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
17
Малик Тилльман
АП
9
Джош Сарджент
ЦФ
19
Хаджи Райт
ЦФ
21
Йомар Роча
ПЗ
1
Карлос Лампе
ВР
12
Gustavo Almada
ВР
5
Marcelo Suárez
ЦЗ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
6
Эктор Куэльяр
ЦЗ
16
Борис Кеспедес
ЦП
14
Робсон Матеус
ЦП
10
Adalid Terrazas
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
7
Мигелито
ЦФ
8
Хауме Куэльяр
ЦФ
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
Остались в запасе
18
Этан Хорват
ВР
25
Шон Джонсон
ВР
23
Кристоффер Лунд
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
2
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
17
Малик Тилльман
АП
9
Джош Сарджент
ЦФ
19
Хаджи Райт
ЦФ
Остались в запасе
21
Йомар Роча
ПЗ
1
Карлос Лампе
ВР
12
Gustavo Almada
ВР
5
Marcelo Suárez
ЦЗ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
6
Эктор Куэльяр
ЦЗ
16
Борис Кеспедес
ЦП
14
Робсон Матеус
ЦП
10
Adalid Terrazas
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
7
Мигелито
ЦФ
8
Хауме Куэльяр
ЦФ
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
Статистика матча США - Боливия
1
4
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
1
Нарушения
8
17
Офсайды
1
1
Количество передач
519
342
Сейвы
3
6
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
15
0
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
2.36
0.18
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Эйти-эн-Ти Стэдиум
Посещаемость:
47873 из 94000 зрителей (50%)
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