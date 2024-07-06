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Расписание матчей
Кубок Америки
Венесуэла - Канада
Венесуэла - Канада: обзор матча 06 июля 2024
Венесуэла
06.07.2024, суббота, 04:00
Кубок Америки, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Канада
65'
Х. Саломон Рондон
13'
Я. Шаффельбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венесуэла - Канада
ГОЛ!
И. Коне
3:4
Пенальти не реализован!
В. Анхель
ГОЛ!
А. Дэвис
3:3
ГОЛ!
Й. Кадис
3:2
Пенальти не реализован!
С. Эустакиу
Пенальти не реализован!
Д. Саварино
ГОЛ!
М. Бомбито
2:2
ГОЛ!
Т. Ринкон
2:1
Пенальти не реализован!
Л. Миллар
Пенальти не реализован!
Я. Эррера
ГОЛ!
Д. Дэвид
1:1
ГОЛ!
Х. Саломон Рондон
1:0
Желтая карточка
Х. Арамбуру
90'
+4
Замена
В. Анхель
️️️️
Й. Осорио
90'
+2
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Х. Мартинес
90'
+2
Замена
М. Лакава
️️️️
Э. Белло
84'
Замена
Д. Саварино
️️️️
Й. Сотельдо
84'
81'
Замена
И. Коне
️️️️
Д. Осорио
72'
Замена
А. Ахмед
️️️️
Р. Ларея
72'
Замена
Т. Олувасейи
️️️️
К. Ларин
ГОЛ! 1:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Х. Арамбуру
65'
62'
Замена
Л. Миллар
️️️️
Я. Шаффельбург
Замена
Й. Кадис
️️️️
К. Кассерес
60'
50'
Желтая карточка
Д. Корнелиус
36'
Желтая карточка
Я. Шаффельбург
13'
ГОЛ! 0:1!
Я. Шаффельбург
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венесуэла
22
Рафаэль Ромо
ВР
15
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
2
Науэль Феррарези
ЦЗ
3
Йордан Осорио
ЦЗ
4
Хон Арамбуру
ПЗ
13
Хосе Мартинес
ОП
6
Янхель Эррера
ЦП
8
Кристиан Кассерес
ЦП
10
Йеферсон Сотельдо
ЦП
15
Эдуард Белло
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Батиста
Канада
16
Максим Крепо
ВР
19
Альфонсо Дэвис
(К)
ЛЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
14
Якоб Шаффельбург
ЛВ
7
Стефен Эустакиу
ОП
21
Джонатан Осорио
ЦП
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Венесуэла
1
Хосе Контрерас
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
14
Джон Чансельор
ЦЗ
3
Вилькер Анхель
ЦЗ
11
Джефферсон Саварино
ЦП
10
Теласко Сеговия
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
17
Даниэль Перейра
ЦП
16
Матиас Лакава
ПВ
19
Эрик Рамирес
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Канада
1
Дейн Сент-Клер
ВР
16
Том МакГилл
ВР
26
Кайл Хайберт
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
4
Люк Де Фужероля
ПЗ
11
Лайам Миллар
ЛВ
6
Самуэль Пьетт
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
20
Али Ахмед
ЦП
6
Мэтью Шоньер
ЦП
21
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
14
Тео Бэйр
ЦФ
4-1-3-1-1
22
Ромо
15
Наварро
2
Феррарези
3
Осорио
4
Арамбуру
13
Мартинес
6
Эррера
8
Кассерес
10
Сотельдо
15
Белло
23
Рондон
3-3-1-1-2
16
Крепо
2
Джонстон
15
Бомбито
13
Корнелиус
22
Ларея
7
Эустакиу
19
Дэвис
21
Осорио
14
Шаффельбург
9
Ларин
10
Дэвид
3
Осорио
3
Анхель
3
Анхель
3
Осорио
10
Сотельдо
11
Саварино
11
Саварино
10
Сотельдо
13
Мартинес
8
Ринкон
8
Ринкон
13
Мартинес
15
Белло
16
Лакава
16
Лакава
15
Белло
8
Кассерес
29
Кадис
29
Кадис
8
Кассерес
21
Осорио
8
Коне
8
Коне
21
Осорио
22
Ларея
20
Ахмед
20
Ахмед
22
Ларея
14
Шаффельбург
11
Миллар
11
Миллар
14
Шаффельбург
9
Ларин
12
Олувасейи
12
Олувасейи
9
Ларин
Остались в запасе
Венесуэла
Канада
1
Хосе Контрерас
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
14
Джон Чансельор
ЦЗ
10
Теласко Сеговия
ЦП
17
Даниэль Перейра
ЦП
19
Эрик Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Батиста
1
Дейн Сент-Клер
ВР
16
Том МакГилл
ВР
26
Кайл Хайберт
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
4
Люк Де Фужероля
ПЗ
6
Самуэль Пьетт
ОП
6
Мэтью Шоньер
ЦП
21
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
14
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
1
Хосе Контрерас
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
14
Джон Чансельор
ЦЗ
10
Теласко Сеговия
ЦП
17
Даниэль Перейра
ЦП
19
Эрик Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
1
Дейн Сент-Клер
ВР
16
Том МакГилл
ВР
26
Кайл Хайберт
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
4
Люк Де Фужероля
ПЗ
6
Самуэль Пьетт
ОП
6
Мэтью Шоньер
ЦП
21
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
14
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Батиста
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Венесуэла - Канада
1
2
Всего ударов по воротам
16
16
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
7
13
Офсайды
3
0
Количество передач
411
342
Сейвы
4
2
Точность передач %
73
73
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
12
12
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.92
1.84
Матчи команд
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Эйти-эн-Ти Стэдиум
Посещаемость:
51080 из 94000 зрителей (54%)
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