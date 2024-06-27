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Расписание матчей
Кубок Америки
Эквадор - Ямайка
Эквадор - Ямайка: обзор матча 27 июня 2024
Эквадор
27.06.2024, четверг, 01:00
Кубок Америки, группа B, 2 тур
3 : 1
Завершен
Ямайка
13'
К. Палмер (АГ)
45+4'
К. Паес (П)
90+1'
А. Минда
54'
М. Антонио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эквадор - Ямайка
Замена
️️️️
Й. Сармиенто
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
K. Anderson
ГОЛ! 3:1!
А. Минда
Пас отдал
К. Груэсо
90'
+1
Замена
К. Груэсо
️️️️
К. Паес
88'
Замена
Ж. Кайседо
️️️️
К. Родригес
88'
83'
Замена
K. Anderson
️️️️
Д. Латибодье
80'
Желтая карточка
Д. Латибодье
Замена
А. Минда
️️️️
Д. Йебоа
64'
54'
ГОЛ! 2:1!
М. Антонио
49'
Желтая карточка
М. Гектор
46'
Замена
М. Гектор
️️️️
Д. Бернард
46'
Замена
Д. Грей
️️️️
Д. Лоу
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Паес
45'
+4
39'
Желтая карточка
Д. Лоу
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Палмер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эквадор
22
Александер Домингес
(К)
ВР
2
Феликс Торрес
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
21
Алан Франко
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
13
Кендри Паес
АП
16
Йереми Сармиенто
АП
11
Кевин Родригес
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
Ямайка
23
Джамали Уэйт
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
2
Декстер Лембикиса
ЛЗ
15
Джоэль Латибодье
ЦЗ
17
Дамион Лоу
(К)
ЦЗ
6
ДиШон Бернард
ЦЗ
5
Этан Пайннок
ЦЗ
10
Бобби Рид
АП
8
Кейси Палмер
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
9
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Хеймир Халлгримссон
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
7
Layan Loor
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
0
Андрес Миколта
ЦЗ
21
Хосе Уртадо
ПЗ
18
Жоао Ортис
ОП
8
Карлос Груэсо
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
5
Хосе Сифуэнтес
ЦП
14
Алан Минда
ПВ
20
Яннер Корозо
ПВ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
Ямайка
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
6
Richard King
ЦЗ
12
Уэс Хардинг
ЦЗ
3
Майкл Гектор
ЦЗ
7
Демарай Грей
ЛВ
16
Karoy Anderson
ЦП
0
Джон Белл
ЦФ
19
K. Lambert
ЦФ
20
Реналдо Сефас
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Домингес
2
Торрес
6
Пачо
3
Хинкапе
17
Пресиадо
23
Кайседо
21
Франко
10
Йебоа
16
Сармиенто
13
Паес
11
Родригес
3-2-1-3
23
Уэйт
17
Лоу
6
Бернард
5
Пайннок
22
Ли
2
Лембикиса
10
Рид
9
Антонио
11
Николсон
8
Палмер
13
Паес
8
Груэсо
8
Груэсо
13
Паес
10
Йебоа
14
Минда
14
Минда
10
Йебоа
11
Родригес
9
Кайседо
9
Кайседо
11
Родригес
6
Бернард
3
Гектор
3
Гектор
6
Бернард
15
Латибодье
16
16
15
Латибодье
17
Лоу
7
Грей
7
Грей
17
Лоу
Остались в запасе
Эквадор
Ямайка
1
Эрнан Галиндес
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
7
Layan Loor
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
0
Андрес Миколта
ЦЗ
21
Хосе Уртадо
ПЗ
18
Жоао Ортис
ОП
15
Анхель Мена
ЦП
5
Хосе Сифуэнтес
ЦП
20
Яннер Корозо
ПВ
Главный тренер
Феликс Санчес
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
6
Richard King
ЦЗ
12
Уэс Хардинг
ЦЗ
0
Джон Белл
ЦФ
19
K. Lambert
ЦФ
20
Реналдо Сефас
ЦФ
Главный тренер
Хеймир Халлгримссон
Остались в запасе
1
Эрнан Галиндес
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
7
Layan Loor
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
0
Андрес Миколта
ЦЗ
21
Хосе Уртадо
ПЗ
18
Жоао Ортис
ОП
15
Анхель Мена
ЦП
5
Хосе Сифуэнтес
ЦП
20
Яннер Корозо
ПВ
Остались в запасе
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
6
Richard King
ЦЗ
12
Уэс Хардинг
ЦЗ
0
Джон Белл
ЦФ
19
K. Lambert
ЦФ
20
Реналдо Сефас
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
Главный тренер
Хеймир Халлгримссон
Статистика матча Эквадор - Ямайка
4
Всего ударов по воротам
23
7
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
7
8
Нарушения
8
18
Офсайды
2
0
Количество передач
274
330
Сейвы
2
1
Точность передач %
76
76
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
12
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
2.34
0.79
Матчи команд
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
0 : 0
07.06.2026
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
2 : 0
27.05.2026
Индия
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, Финал
ДР Конго
1 : 0
01.04.2026
Ямайка
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, 1/2 финала
Новая Каледония
0 : 1
27.03.2026
Ямайка
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Гарай
Стадион:
Аллигант
Посещаемость:
24074 из 61000 зрителей (39%)
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