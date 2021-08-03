Хеймир Халлгримссон

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    Хеймир Хадльгримссон

    Тренер
    Имя Хеймир
    Фамилия Хадльгримссон
    Гражданство Исландия
    Дата рождения 1 июня 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Исландия 3 0 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.06.2018 Аргентина 1 : 1 Исландия
    22.06.2018 Нигерия 2 : 0 Исландия
    26.06.2018 Исландия 1 : 2 Хорватия
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