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Хеймир Халлгримссон
Хеймир Халлгримссон
Ирландия
Исландия
1 июня 1967 (59)
Тренер
Статистика
Новости
Божович или Хадльгримссон могут возглавить «Ростов»
2021.08.03 20:45
14
Бывший главный тренер Исландии: «Мне было бы очень интересно поработать в российском клубе»
2018.07.20 10:54
7
Халлгримссон покинул пост главного тренера сборной Исландии. Он помог вывести команду в четвертьфинал Евро-2016
2018.07.17 15:07
1
Фото
Тренер Исландии отсудил матчи на детском турнире на следующий день после прилета с ЧМ-2018
2018.06.30 08:25
4
Халлгримссон: «У Центрального банка Исландии меньше денег, чем «Зенит» тратит на трансферы»
2018.03.02 09:04
19
Главный тренер сборной Исландии: «После выхода на ЧМ-2018 напились всей командой»
2018.02.27 23:32
14
Россия после ЧМ-2018 может сыграть с Исландией
2018.02.27 01:00
3
Тренер Исландии: «Самой трудной задачей было мотивировать команду после Евро-2016»
2017.10.10 09:29
19
Исландия впервые сыграет на ЧМ, если в понедельник победит Косово
2017.10.07 00:20
19
Лагербек ушел с поста главного тренера сборной Исландии
2016.07.04 01:01
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