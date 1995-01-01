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    Божович или Хадльгримссон могут возглавить «Ростов»

    «Ростов» ищет главного тренера после ухода Валерия Карпина.

    Как пишет Eurostavka, клуб рассматривает кандидатуры Миодрага Божовича и экс-тренера сборной Исландии Хеймира Хадльгримссона.

    • Последним клубом Хадльгримссона был «Аль-Араби» из Катара. Он тренировал сборную Исландии с 2013 по 2018 год.
    • Божович возглавлял «Ростов» с 2012 по 2014 год.

    Бердыев может вернуться в «Ростов». Клуб уже контактировал с ним

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    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 20:45
    Комментарии9
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      Рейтинг: +12642

      Cules2013 26 минут назад

      Было бы интересно глянуть исландца в РПЛ. У него современный прогрессивный скандинаский взгляд на игру, по типу того, что у тренера Дании. Да и в РПЛ викинги как игроки-леги хорошо заходят.

      0
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      Рейтинг: +9226

      NewLife 57 минут назад

      Кто из них лучше комбайном управляет, того и назначить тренером)

      0
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      Рейтинг: +12050

      paracetamol 1 час назад

      Началось... Борьба партий внутри Ростова за бабло. Карпин их контролировал.

      0
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      Рейтинг: +8734

      житель СПб 1 час назад

      Мне тоже кандидатура Петреску нравится больше!

      1
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      Рейтинг: +2402

      ySS 2 часа назад

      Если до нового года, то подойдет любой.
      А надолго лучше Дана, мотиватор ещё тот)

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      Рейтинг: +159

      Solist345345 2 часа назад

      Божович своё иссяк в рпл.

      3
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      Рейтинг: +16154

      derrik2000 2 часа назад

      Хадльгримссон - самое ТО!
      Пока Генич выговорит правильно, хоть ухохочемся всласть! )))))

      7
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      Рейтинг: +45766

      MaxRnD 2 часа назад

      Граф же бегал уже раз, ну глупо же будет опять за бегунком гоняться

      6
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      Рейтинг: +4631

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Мои соболезнования Ростову, в таком случае. Уж лучше свой Гамула.

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