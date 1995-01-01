Божович или Хадльгримссон могут возглавить «Ростов»

Было бы интересно глянуть исландца в РПЛ. У него современный прогрессивный скандинаский взгляд на игру, по типу того, что у тренера Дании. Да и в РПЛ викинги как игроки-леги хорошо заходят.
«Ростов» ищет главного тренера после ухода Валерия Карпина.
Как пишет Eurostavka, клуб рассматривает кандидатуры Миодрага Божовича и экс-тренера сборной Исландии Хеймира Хадльгримссона.
- Последним клубом Хадльгримссона был «Аль-Араби» из Катара. Он тренировал сборную Исландии с 2013 по 2018 год.
- Божович возглавлял «Ростов» с 2012 по 2014 год.
Бердыев может вернуться в «Ростов». Клуб уже контактировал с ним