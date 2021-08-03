Бердыев может вернуться в «Ростов». Клуб уже контактировал с ним

Бывший главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев может вернуться в клуб из Ростова-на-Дону.
По информации «Матч ТВ», «Ростов» уже определился кандидатурой нового главного тренера после ухода Валерия Карпина. Это будет точно не иностранный специалист. Не исключено, что клуб возглавит Бердыев.
С 68-летним тренером уже контактировал президент «Ростова» Арташес Арутюнянц. Сам Бердыев намерен вернуться к работе в РПЛ.
- Бердыев возглавлял «Ростов» с 2014 по 2017-й год.
- Он не тренировал 2 года.
- «Ростов» в двух стартовых турах РПЛ потерпел 2 поражения.
Источник: «Матч ТВ»