Бердыев может вернуться в «Ростов». Клуб уже контактировал с ним

Бывший главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев может вернуться в клуб из Ростова-на-Дону.

По информации «Матч ТВ», «Ростов» уже определился кандидатурой нового главного тренера после ухода Валерия Карпина. Это будет точно не иностранный специалист. Не исключено, что клуб возглавит Бердыев.

С 68-летним тренером уже контактировал президент «Ростова» Арташес Арутюнянц. Сам Бердыев намерен вернуться к работе в РПЛ.