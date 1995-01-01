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    Бердыев может вернуться в «Ростов». Клуб уже контактировал с ним

    Бывший главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев может вернуться в клуб из Ростова-на-Дону.

    По информации «Матч ТВ», «Ростов» уже определился кандидатурой нового главного тренера после ухода Валерия Карпина. Это будет точно не иностранный специалист. Не исключено, что клуб возглавит Бердыев.

    С 68-летним тренером уже контактировал президент «Ростова» Арташес Арутюнянц. Сам Бердыев намерен вернуться к работе в РПЛ.

    • Бердыев возглавлял «Ростов» с 2014 по 2017-й год.
    • Он не тренировал 2 года.
    • «Ростов» в двух стартовых турах РПЛ потерпел 2 поражения.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +45699

      MaxRnD 26 минут назад

      Если такое случится, то цикл завершится и история пойдёт на новый виток. Второй раз возродить клуб из руин ? Было бы конечно снова интересно глянуть на Бердыева в Ростове, хотя такое после всех судебных тяжб маловероятно ..

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