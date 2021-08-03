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  • Бердыев может вернуться в «Ростов». Клуб уже контактировал с ним

Бердыев может вернуться в «Ростов». Клуб уже контактировал с ним

3 августа 2021, 08:59
49

Бывший главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев может вернуться в клуб из Ростова-на-Дону.

По информации «Матч ТВ», «Ростов» уже определился кандидатурой нового главного тренера после ухода Валерия Карпина. Это будет точно не иностранный специалист. Не исключено, что клуб возглавит Бердыев.

С 68-летним тренером уже контактировал президент «Ростова» Арташес Арутюнянц. Сам Бердыев намерен вернуться к работе в РПЛ.

  • Бердыев возглавлял «Ростов» с 2014 по 2017-й год.
  • Он не тренировал 2 года.
  • «Ростов» в двух стартовых турах РПЛ потерпел 2 поражения.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (49)
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MaxRnD
1627971529
Если такое случится, то цикл завершится и история пойдёт на новый виток. Второй раз возродить клуб из руин ? Было бы конечно снова интересно глянуть на Бердыева в Ростове, хотя такое после всех судебных тяжб маловероятно ..
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Solist345345
1627973124
Для этого нужно Навасу возобновить карьеру. А если серьезно, то будет интересно понаблюдать за развитием.
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Plyash
1627975225
Не знаю,где сейчас Мусаев,но я бы предпочёл его Бердыеву.Тренер основательный и на перспективу хорош.
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jek718875
1627977695
ДАЙТЕ ЕЩЁ ОДИН ШАНС МУСССАААЕЕЕВВВУУУ!
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GammiD
1627978519
С одной стороны появится один сильный конкурент что не есть хорошо, с другой стороны уровень чемпионата чуть поднимется.
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paracetamol
1627984171
Курбан-байрам - это серьёзно!
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dim29
1627985468
Давно пора Бикеичу возвращаться к работе,а то как-то совсем ни дело когда такой классный спец так долго без дела сидит,а то ведь время может уйти и потом поздно будет,как у Романцева получится.
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Чехов на Садовой
1627986350
Не будет камбека, к сожалению. Бердыев лично Арташеса на бабки кинул, занял и не отдал. А потом ещё и с клуба денежки с процентами через суды снял. И весьма странным образом ведущие игроки ''бесплатно'' в Зенит перешли, мутка в его стиле. А жаль...
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Sancho010365
1628007572
У Бердыева будет сложный период, когда к 12 сентября Ростов будет на 15, а Краснодар на 16 месте. Будет тяжёлый выбор для него. А пока пусть не зовут. Наши бараны никак не могут понять, нужно тренеров ставить и в клубы и сборную, тех кто воспитал игроков. Ну кого поднял Карпин, я не слышал, а кого раскрыл Бердыев да нужно вспомнить Рубин того же Азмуна. И за ним игроки идут, бьются.
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ySS
1628017159
Да ну нах... после него выжженная земля осталась, да и нового Азмуна в кармане нет
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