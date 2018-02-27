Россия после ЧМ-2018 может сыграть с Исландией

Сборные России и Исландии могут провести товарищеский матч после окончания чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщил главный тренер исландцев Хеймир Халлгримссон.

«Мы разговаривали с РФС о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Исландии перед чемпионатом мира. К сожалению, и нас, и их графики перед турниром не позволяют организовать встречу. Думаю, после чемпионата мира мы вернемся к этому вопросу.

Мы уже встречались четыре года назад в Испании, когда сборную России еще тренировал Фабио Капелло. Мы тогда, помню, очень обидно проиграли», – сказал Халлгримссон.