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Россия после ЧМ-2018 может сыграть с Исландией

27 февраля 2018, 01:00
3

Сборные России и Исландии могут провести товарищеский матч после окончания чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщил главный тренер исландцев Хеймир Халлгримссон.

«Мы разговаривали с РФС о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Исландии перед чемпионатом мира. К сожалению, и нас, и их графики перед турниром не позволяют организовать встречу. Думаю, после чемпионата мира мы вернемся к этому вопросу.

Мы уже встречались четыре года назад в Испании, когда сборную России еще тренировал Фабио Капелло. Мы тогда, помню, очень обидно проиграли», – сказал Халлгримссон.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Исландия Халлгримссон Хеймир
Комментарии (3)
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vovan55
1519685310
хорошо, что хоть "не вместо"... ну просто сенсация...
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КЭТиК
1519697863
Нынче это уже достойный соперник.
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Par Mezan
1519756015
Да, это будет интересный поединок - любимцы всего Мира против какой-то ... Ха!
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