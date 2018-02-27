Главный тренер сборной Исландии: «После выхода на ЧМ-2018 напились всей командой»

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Халлгримссон рассказал, как команда отпраздновала выход на чемпионат мира-2018 в России.

Отметим, что исландцы впервые в истории пробились в финальную стадию ЧМ.

– Как вы отметили первый в истории выход в финальную стадию чемпионата мира?

– Напились!

– Всей командой?

– Да! Мы встретились со всей сборной, персоналом, футбольной федерацией и нашими болельщиками и устроили небольшое празднование. Конечно, футболисты были вынуждены вскоре отправиться в расположение своих команд из-за предстоящих матчей в выходные. Это было недолгое, но хорошее время вместе.