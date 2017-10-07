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    Исландия впервые сыграет на ЧМ, если в понедельник победит Косово

    Сборная Исландии в матче 9-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 обыграла команду Турции со счетом 3:0.

    Исландцы набрали 19 очков и вышли на первое место группы I в связи с ничьей хорватов с финнами (1:1). Отставание от команды Анте Чачича – два балла.

    В случае победы над Косово 9-го октября подопечные Хеймира Халлгримссона квалифицируются на турнир впервые в истории.

    Первым международным сореванованием для сборной стал чемпионат Европы-2016. Исландцы вышли из группы и обыграли сборную Англии в 1/8 финала (2:1), позже уступив хозяевам турнира французам (2:5) на стадии четвертьфинала.

    Население Исландии – 332 тысячи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2017 00:20
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2773

      волчарик 8 октября 2017, 12:09

      Ждем в гости. одна из не многих команд за которую хочется болеть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 7 октября 2017, 11:59

      ну с косоварами облажаться не должны, надеюсь на это)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 октября 2017, 10:26

      Хорошая команда. Будем рады видеть!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1771

      Alex Y 7 октября 2017, 10:23

      Вот это молодцы)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      77SAM 7 октября 2017, 10:13

      Добро пожаловать на ЧМ-2018 в Москву !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25028

      bset 7 октября 2017, 09:37

      Ну что за дауны в Бомбардира? Последнее предложение по население так тупо вброшено. Не написано к чему. С таким же успехом можно было написать, какая погода в Исландии.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 7 октября 2017, 07:08

      Раздеть турков 3-0 на их поле ! Это класс. Косово пройдут точно !

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 7 октября 2017, 07:00

      Исландия вперед!

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 7 октября 2017, 06:43

      В этом не сомневаюсь, Косово обыграют.

      1
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      Рейтинг: +168

      DQ1 7 октября 2017, 06:43

      Мужики не перестают удивлять!!!

      0
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