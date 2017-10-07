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  • Исландия впервые сыграет на ЧМ, если в понедельник победит Косово

Исландия впервые сыграет на ЧМ, если в понедельник победит Косово

7 октября 2017, 00:20
19

Сборная Исландии в матче 9-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 обыграла команду Турции со счетом 3:0.

Исландцы набрали 19 очков и вышли на первое место группы I в связи с ничьей хорватов с финнами (1:1). Отставание от команды Анте Чачича – два балла.

В случае победы над Косово 9-го октября подопечные Хеймира Халлгримссона квалифицируются на турнир впервые в истории.

Первым международным сореванованием для сборной стал чемпионат Европы-2016. Исландцы вышли из группы и обыграли сборную Англии в 1/8 финала (2:1), позже уступив хозяевам турнира французам (2:5) на стадии четвертьфинала.

Население Исландии – 332 тысячи.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Исландия Косово Халлгримссон Хеймир
Комментарии (19)
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TY13R
1507325433
Оэто невероятно...
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insider_retro
1507325578
Блестяще!!!!!!! Несколько лет назад никто и не знал, что это за сборная!! Постоянный поставщик очков для всех в группе!!... Но ЧЕ и отбор на ЧМ открыл совсем другую сборную!!!... Просто игроки, просто тренер!!!! Вот куда надо Мутко с блокнотом на стажировку ехать!!!!!!!!!....)))
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Гамачl
1507325600
Будет здорово, мне эта команда на Евро очень понравилась
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TAGANROG 161
1507325923
Очень симпатичная сборная,а их болельщики будут украшением мундиаля.
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Pourport
1507326719
Не только сыграют,но еще и дадут многим прикурить!)
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Gullit 76
1507326917
Хорошая команда!Турков разобрали на раз,бегают все 90 минут без остановки!Никому с ними легко не будет.
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SERG63
1507342795
Ай да МОЛОДЦЫ!!!
Ответить
Фан666
1507348836
Исландия вперед!
Ответить
OfaZavr
1507361168
Хорошая команда. Будем рады видеть!
Ответить
Diesel133
1507366764
ну с косоварами облажаться не должны, надеюсь на это)
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