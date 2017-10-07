Исландия впервые сыграет на ЧМ, если в понедельник победит Косово

Сборная Исландии в матче 9-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 обыграла команду Турции со счетом 3:0.

Исландцы набрали 19 очков и вышли на первое место группы I в связи с ничьей хорватов с финнами (1:1). Отставание от команды Анте Чачича – два балла.

В случае победы над Косово 9-го октября подопечные Хеймира Халлгримссона квалифицируются на турнир впервые в истории.

Первым международным сореванованием для сборной стал чемпионат Европы-2016. Исландцы вышли из группы и обыграли сборную Англии в 1/8 финала (2:1), позже уступив хозяевам турнира французам (2:5) на стадии четвертьфинала.

Население Исландии – 332 тысячи.