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Анте Чачич
Анте Чачич
Хорватия
29 сентября 1953 (73)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Модрич хочет, чтобы Далич продолжил работу в сборной Хорватии
2017.11.13 08:07
Ракитич поблагодарил уволенного тренера сборной Хорватии за победу над Украиной
2017.10.11 23:51
4
Чачич покинет пост главного тренера сборной Хорватии
2017.10.07 13:16
2
Ракитич из-за травмы пропустит игры с Косово и Финляндией
2016.10.03 18:47
Главный тренер сборной Хорватии Чачич может возглавить «Анжи»
2016.06.29 12:34
7
Чачич: «Тот случай, когда лучшая команда проиграла»
2016.06.26 01:14
4
Чачич: «Не знаю, смогут ли Модрич и Манджукич сыграть 90 минут против Португалии»
2016.06.25 00:38
Чачич: «Никто не может терроризировать целую страну, пока мы так хорошо играем»
2016.06.21 05:49
Чачич: «Я называю это террором. Это не фанаты»
2016.06.17 21:52
1
Чехия и Хорватия проведут свой первый в истории официальный матч
2016.06.17 18:05
Чачич: «Плохой результат для хозяев, но ничего не поделаешь»
2015.11.17 21:57
1
Чачич: «Олич – сумасшедший и суперпрофессионал»
2015.11.16 20:37
Чачич: «Дзюба и Широков могут усилить топ-клубы»
2015.11.16 20:02
1
Сборная Хорватии прибыла в Ростов-на-Дону
2015.11.16 15:18
Калинич: «Игра с Россией ожидается жесткой»
2015.11.16 06:46
Чачич: «Матч со сборной России – это настоящий вызов для нас»
2015.11.10 16:29
2
Модрич не поможет Хорватии в игре против сборной России
2015.10.27 15:28
Чачич: «Матч с Россией – это начало подготовки к Евро-2016»
2015.10.27 08:01
Тренер сборной Хорватии: «На Мальте нам будет сложно»
2015.10.11 01:27
Сборную Хорватии возглавил Чачич
2015.09.22 08:13
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