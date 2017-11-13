Анте Чачич
Тренер
|Имя
|Анте
|Фамилия
|Чачич
|Команда
|Динамо
|Гражданство
|Хорватия
|Дата рождения
|29 сентября 1953
|Имя
|Анте
|Фамилия
|Чачич
|Команда
|Динамо
|Гражданство
|Хорватия
|Дата рождения
|29 сентября 1953
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Динамо
|8
|2
|5
|1
|Дата
|Матч
|16.08.2022
|Буде-Глимт
|1 : 0
|Динамо
|24.08.2022
|Динамо
|4 : 1
|Буде-Глимт
|06.09.2022
|Динамо
|1 : 0
|Челси
|14.09.2022
|Милан
|3 : 1
|Динамо
|05.10.2022
|Зальцбург
|1 : 0
|Динамо
|11.10.2022
|Динамо
|1 : 1
|Зальцбург
|25.10.2022
|Динамо
|0 : 4
|Милан
|02.11.2022
|Челси
|2 : 1
|Динамо