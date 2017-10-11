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    Ракитич поблагодарил уволенного тренера сборной Хорватии за победу над Украиной

    Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич после победного последнего матча европейского отбора на ЧМ-2018 против Украины (2:0) отдал должное уволенному из команды тренеру Анте Чачичу.

    По словам представителя «Барселоны», специалист внес существенный вклад в успех.

    «Да, буквально за пару суток до киевского матча к нам пришел новый тренер. Однако я хочу поблагодарить и прежний штаб Чачича, это и их победа тоже. Новый рулевой Златко Далич пытался привести нас в боевую готовность, и, судя по результату, ему это удалось», – сказал хорват Jutarnji List.

    Жеребьевка стыковых матчей состоится 17 октября.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2017 23:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 12 октября 2017, 09:07

      Вероятность Победы украины над Хорватами была очень мизерной !!!И уповать на счастливый случай не удался!!!Уже несколько десятилетий сборная Хорватии считается Сильной сборной !!!Зачем меняли тренера непонятно можно было бы и оставить Анте Чачича!!???Вероятность попасть на ЧМ у хорватов есть!!!Если попадут на пару к Грекам или Швейцарцам , Шведам ,Ирландцам , Северная Ирландия!!!!А вот ИТАЛИЯ и ДАНИЯ могут испортить Возможность попадания!!???

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      Рейтинг: +232

      Sterh > RUPRICHT 12 октября 2017, 09:44

      Хорватам не может попасться Италия или Дания, как и Швейцария - они все - "сеяные"

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 12 октября 2017, 05:23

      Дипломат будущий.

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 12 октября 2017, 00:13

      Молодец Иван! Объективно и благородно.

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