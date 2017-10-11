Ракитич поблагодарил уволенного тренера сборной Хорватии за победу над Украиной

Вероятность Победы украины над Хорватами была очень мизерной !!!И уповать на счастливый случай не удался!!!Уже несколько десятилетий сборная Хорватии считается Сильной сборной !!!Зачем меняли тренера непонятно можно было бы и оставить Анте Чачича!!???Вероятность попасть на ЧМ у хорватов есть!!!Если попадут на пару к Грекам или Швейцарцам , Шведам ,Ирландцам , Северная Ирландия!!!!А вот ИТАЛИЯ и ДАНИЯ могут испортить Возможность попадания!!???
Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич после победного последнего матча европейского отбора на ЧМ-2018 против Украины (2:0) отдал должное уволенному из команды тренеру Анте Чачичу.
По словам представителя «Барселоны», специалист внес существенный вклад в успех.
«Да, буквально за пару суток до киевского матча к нам пришел новый тренер. Однако я хочу поблагодарить и прежний штаб Чачича, это и их победа тоже. Новый рулевой Златко Далич пытался привести нас в боевую готовность, и, судя по результату, ему это удалось», – сказал хорват Jutarnji List.
Жеребьевка стыковых матчей состоится 17 октября.