Ракитич поблагодарил уволенного тренера сборной Хорватии за победу над Украиной

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич после победного последнего матча европейского отбора на ЧМ-2018 против Украины (2:0) отдал должное уволенному из команды тренеру Анте Чачичу.

По словам представителя «Барселоны», специалист внес существенный вклад в успех.

«Да, буквально за пару суток до киевского матча к нам пришел новый тренер. Однако я хочу поблагодарить и прежний штаб Чачича, это и их победа тоже. Новый рулевой Златко Далич пытался привести нас в боевую готовность, и, судя по результату, ему это удалось», – сказал хорват Jutarnji List.

Жеребьевка стыковых матчей состоится 17 октября.