Чачич: «Плохой результат для хозяев, но ничего не поделаешь»

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич прокомментировал победу в товарищеском матче против команды России (3:1).

«Плохой результат для хозяев, но ничего не поделаешь. При счете 0:1 не в нашу пользу сборная России имела моменты, и все могло сложиться по-другому. Но мы своими шансами воспользовались, а русские – нет. Слуцкий пробовал разные варианты игры, а мы держались одной тактики и победили», – рассказал Чачич.

Также наставник прокомментировал отсутствие на поле Ивицы Олича.

«Я хотел, чтобы играли Манджукич, Перишич и Калинич. Как видите, результат позитивный».