Чачич: «Тот случай, когда лучшая команда проиграла»

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Евро-2016 против команды Португалии (0:1).

«Все было идеально за исключением того факта, что мы не забили. Мы не преуспели в атаке. Мы ожидали, что Португалия будет контратаковать, и играли действительно хорошо на протяжении 120 минут, контролируя матч и не давай сопернику шансов, кроме единственной голевой атаки, которая стала следствием нашей ошибки. Мы поплатились за нее – это футбол.

Часто лучшая команда проигрывает – это как раз тот случай. Мы играли по-настоящему хорошо, но не забили. Мы были агрессивны, старались забить. Соперник дисциплинированно защищался, не допускал голевых моментов и сумел забить в концовке», – сказал Чачич.