Чачич: «Никто не может терроризировать целую страну, пока мы так хорошо играем»

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич накануне матча третьего тура группового этапа Евро-2016 против команды Испании выразил надежду на то, что хорватские фанаты не будут устраивать беспорядки. Напомним, матч Хорватии с Чехией был приостановлен из-за брошенных болельщиками файеров.

«Меня это все не беспокоит. Думаю, в этот раз организаторы и полиция будут лучше готовы и справятся с этим.

Думаю, наши болельщики будут вести себя лучше. Мы должны сосредоточиться на том, что происходит на поле, и попытаться сыграть как можно лучше.

Вся эта ситуация с фанатами, все эти проблемы делают нас только сильнее.

У меня есть хорошие новости: никто не может терроризировать целую страну, пока наша команда так прекрасно играет. Они представляют наш народ», – сказал Чачич.