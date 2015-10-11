Тренер сборной Хорватии: «На Мальте нам будет сложно»

Тренер сборной Хорватии Анте Чачич поделился своими впечатлениями от дебютного матча у руля национальной команды, в котором «шашечные» разгромили болгар со счетом 3:0.

«Я доволен своим дебютом. Главное, что мы еще в борьбе за вторую прямую путевку на Евро. Сегодня мы забили в самом начале матча, удача была на нашей стороне.

У меня очень хорошая команда. В следующем матче мы сыграем на Мальте, и у нас огромная мотивация победить. Там будет тяжело – 30 градусов жары, но мы к этому готовы», – заявил Чачич.