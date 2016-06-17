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  • Чехия и Хорватия проведут свой первый в истории официальный матч

Чехия и Хорватия проведут свой первый в истории официальный матч

17 июня 2016, 18:05

Стартовый поединок очень расстроил сборную Чехии. В команде нет травмированных и больных, и на второй матч Врба явно выставит более атакующий состав, ведь чехам любой ценой нужно побеждать. На правом фланге может сыграть Боржек Дочкал, а отбывший дисквалификацию Марек Сухи вполне может появиться в центре обороны. Наконец, Росицки точно будет играть ближе к чужим воротам.

Чачича устроит такой же уровень игры, как в матче против Турции. Но выставит ли он в «основе» тех же игроков, что и в стартовом туре? Болельщики и специалисты полагают, что так и надо поступить, но в случае с Чачичем это вряд ли возможно. Под его руководством сборная Хорватии провела восемь матчей, а загребское «Динамо» – 41. И ни разу в двух матчах кряду на поле в стартовом составе не выходили те же футболисты. Так что тактика, наверное, останется прежней, но замены в «основе» обязательно будут.

Хорваты в пятый раз играют в финальной стадии чемпионата Европы. С момента обретения страной независимости они пропустили только одно первенство Европы, а сейчас играют на Евро в четвертый раз кряду. Дважды «клетчатые» добирались до четвертьфинала, но в двух случаях не смогли выйти из группы.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Европа Чехия Хорватия Росицки Томаш Сухи Марек Врба Павел Чачич Анте
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