Чачич: «Матч со сборной России – это настоящий вызов для нас»

Наставник сборной Хорватии Анте Чачич заявил, что предстоящий товарищеский матч со сборной России является для его команды настоящим вызовом и отметил при этом важность его результата.

«У любой игры есть свои цели, и товарищеский матч с сильной сборной России – это настоящий вызов для нас. Результат также важен.

Мы попробуем игроков, у которых было не так много практики в сборной. Впрочем, матч стоит рассматривать в контексте подготовки к Евро-2016 – будем пробовать некоторые вариации в использовании игроков.

Я не бегу от матчей с сильными соперниками, они всегда дают больше ответов, чем обычные игры», – рассказал Чачич официальному сайту Хорватского футбольного союза.

Товарищеская встреча сборных Хорватии и России состоится в Ростове-на-Дону 17-го ноября.