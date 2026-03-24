  • В «Црвене Звезде» отреагировали на информацию об отказе Станковича играть со «Спартаком»

В «Црвене Звезде» отреагировали на информацию об отказе Станковича играть со «Спартаком»

24 марта, 12:28
5

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич прокомментировал информацию об отказе главного тренера команды Деяна Станковича сыграть товарищеский матч со «Спартаком».

Ранее сообщалось, что серб выбрал «Зенит» в качестве соперника белградцев по товарищескому матчу в июне, потому что посчитал петербуржцев сильнее красно-белых.

«Никто из «Спартака» не связывался с нами по поводу товарищеского матча, и неправда, что Деян Станкович говорил что‑либо по поводу товарищеских матчей», – сказал Терзич.

  • Станкович был главным тренером «Спартака» с июня 2024 года по ноябрь 2025-го.
  • Серб возглавил «Црвену Звезду» в декабре 2025 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Црвена Звезда Спартак Зенит Станкович Деян
Комментарии (5)
Прокс
1774344643
Недоклуб из Москва-Швеи решил ,что так круче,от-Павлиашвилить как всегда!!!
Ответить
Айболид
1774361815
Скоро выползет обиженная кодла , с воплями - "не очень то и хотелось" и "газпромвсёкупил".
Ответить
Бумбраш
1774363223
Для тупых имбицилов из газового болота сообщаю :" это все слухи ТГ каналов, и на ЦЗ никто из представителей Спартака не выходил" .так что вшивота помойная визжите дальше
Ответить
