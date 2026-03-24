В «Црвене Звезде» отреагировали на информацию об отказе Станковича играть со «Спартаком»

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич прокомментировал информацию об отказе главного тренера команды Деяна Станковича сыграть товарищеский матч со «Спартаком».
Ранее сообщалось, что серб выбрал «Зенит» в качестве соперника белградцев по товарищескому матчу в июне, потому что посчитал петербуржцев сильнее красно-белых.
«Никто из «Спартака» не связывался с нами по поводу товарищеского матча, и неправда, что Деян Станкович говорил что‑либо по поводу товарищеских матчей», – сказал Терзич.
- Станкович был главным тренером «Спартака» с июня 2024 года по ноябрь 2025-го.
- Серб возглавил «Црвену Звезду» в декабре 2025 года.
