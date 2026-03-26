Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семак ответил, было ли ошибкой подписание Дурана

26 марта, 13:34
13

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед товарищеским матчем с «Кайратом» высказался о нападающем Джоне Дуране, пришедшим в команду зимой.

– Не считаете, что подписание Джона Дурана было ошибкой с учетом его результативности?

– Подписали Джона Дурана в первую очередь для того, чтобы была конкуренция в атакующей линии. С уходом Матео Кассьерры у нас оставался только Саша Соболев. Ждем, пока Джон Дуран адаптируется. Он талантливый игрок, насколько получится реализовать себя – посмотрим. Тем более есть возможность проявить себя и поехать на чемпионат мира.

Адаптироваться непросто. Как, скажем, и Джону Джону. Но ждем и надеемся, что тот же Джон Дуран адаптируется и поможет команде. Матчей впереди еще много.

– Планируете ли на игру с «Кайратом» привлекать игроков из молодежки и «Зенита–2»?

– Приняли решение никого не выдергивать из «Зенита‑2», у них свой матч во Владивостоке. Пригласим 5 человек из «Зенита–м», которые помогут в тренировочном процессе и в игре с «Кайратом».

– Глушенкова ругали за матч со «Спартаком», а в матче с «Динамо» был один из лучших. Почему нет стабильности?

– Это футбол. В футбол играют живые люди. Все зависит от многих факторов. Иногда у игрока идет игра, у команды тогда другое настроение. Он и Луис Энрике в целом хорошо сыграли с «Динамо». Впереди более сложные матчи. Надеюсь, каждый будет играть на максимум своих способностей.

  • Матч «Зенит»«Кайрат» пройдет в Санкт‑Петербурге на «Газпром Арене» 28 марта и начнется в 19:00 мск.
  • 22-летний Дуран провел за питерцев 6 матчей, забил 2 гола.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Кайрат Зенит Глушенков Максим Дуран Джон Джон Джон Семак Сергей
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1774521488
Физрук: мюллер сказал, что это не было ошибкой... поэтому официально: покупка Дуры - это успех и коммерческий, и игровой...
Ответить
FWSPM
1774521623
Ждем пока джон "адаптируется" Через пару месяцев он отчалит. О какой адаптации вобще речь? Давайте ему пенальти бить почаще)) хоть какой то будет толк
Ответить
СильныйМозг
1774521946
Как же меня Семак раздрожает. Даже 5 игр не дал парню сыграть, а дельфину отреза дистанцию в 2 года! Пи*р.
Ответить
Mirak92
1774522169
похоронное агенство Зенит
Ответить
СильныйМозг
1774522348
Хотя, может Семак, вместе Дивеева Дурана выпустит. Мантуана же он уже убил так.
Ответить
Garrincha58
1774536668
Очередной бред высоко оплачиваемого менеджера
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 