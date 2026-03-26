Семак ответил, было ли ошибкой подписание Дурана

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед товарищеским матчем с «Кайратом» высказался о нападающем Джоне Дуране, пришедшим в команду зимой.

– Не считаете, что подписание Джона Дурана было ошибкой с учетом его результативности?

– Подписали Джона Дурана в первую очередь для того, чтобы была конкуренция в атакующей линии. С уходом Матео Кассьерры у нас оставался только Саша Соболев. Ждем, пока Джон Дуран адаптируется. Он талантливый игрок, насколько получится реализовать себя – посмотрим. Тем более есть возможность проявить себя и поехать на чемпионат мира.

Адаптироваться непросто. Как, скажем, и Джону Джону. Но ждем и надеемся, что тот же Джон Дуран адаптируется и поможет команде. Матчей впереди еще много.

– Планируете ли на игру с «Кайратом» привлекать игроков из молодежки и «Зенита–2»?

– Приняли решение никого не выдергивать из «Зенита‑2», у них свой матч во Владивостоке. Пригласим 5 человек из «Зенита–м», которые помогут в тренировочном процессе и в игре с «Кайратом».

– Глушенкова ругали за матч со «Спартаком», а в матче с «Динамо» был один из лучших. Почему нет стабильности?

– Это футбол. В футбол играют живые люди. Все зависит от многих факторов. Иногда у игрока идет игра, у команды тогда другое настроение. Он и Луис Энрике в целом хорошо сыграли с «Динамо». Впереди более сложные матчи. Надеюсь, каждый будет играть на максимум своих способностей.