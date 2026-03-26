Семак рассказал о состоянии Дивеева и Педро

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о некоторых игроках команды перед товарищеским матчем с «Кайратом».

– У Луиса Энрике всего 3+2 за 20 матчей. Сбавил ли он? В чем нужно прибавить?

– Отчасти вы правы. Ему есть в чем прибавлять, чтобы улучшить статистику. Дело не только в статистике. Если будет играть как в прошлом матче, то не будет никаких проблем. Он работает, трудится, помогает команде. Команда – рабочий организм, где для каждого есть место. Учитывая его потенциал, конечно, хотелось бы, чтобы он больше забивал.

– Будут ли эксперименты со схемой в матче с «Кайратом»?

– Посмотрим. Пока думаем. Хотелось бы по максимуму дать возможность поиграть тем, у кого меньше практики. Посмотрим, как встроить игроков в ту систему, которая есть.

– С чем связан невыезд Дивеева в сборную? Будет ли играть с «Кайратом»?

– У игрока есть определенные проблемы. Он не будет играть с «Кайратом». Он будет восстанавливаться. Главное, что Игорь подлечится. Спортивный характер настоящего бойца. Играл настолько, насколько может. Эта пауза – возможность восстановиться.

– В каком состоянии Педро?

– По Педро процесс идет. Пока он не готов участвовать в занятиях в общей группе. Думаю, к матчам чемпионата будет в строю.