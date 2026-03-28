Товарищеский матч. Гол Соболева помог «Зениту» победить «Кайрат» (2:0)

«Зенит» в домашнем товарищеском матче оказался сильнее «Кайрата». Встреча прошла в международную паузу, которая сейчас и в чемпионате России, и в чемпионате Казахстана.

У россиян отличились центральный защитник Нино и центральный нападающий Александр Соболев. Оба мяча состоялись в первом тайме.

У «Зенита» семь побед в последних восьми матчах. Впереди у петербуржцев домашняя встреча чемпионата против «Крыльев Советов» (4 апреля).

За последние восемь лет команды провели пятый товарищеский матч.

«Кайрат» в этом сезоне Лиги чемпионов выступал на общем этапе Лиги чемпионов, где занял последнее место. Ранее «Кайрат» до такой стадии не доходил.