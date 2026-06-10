Алексей Миранчук ответил, перейдет ли в «Зенит» этим летом

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук ответил на вопрос о переходе в «Зенит» этим летом.

– Представляем лето этого года, 2026 год. К тебе в июне или в июле приходит «Зенит», который очень хочет Алексея Миранчука, новый лимит на легионеров, все дела, нужен русский футболист. И даeт там, не знаю, баснословный контракт, больше, чем у тебя здесь. Ты этим летом рассматриваешь РПЛ?

– Нет. Не рассмотрел бы. Я думаю, доиграл свой контракт бы. И от этого бы отталкивался, как дальше, какое решение дальше принимать. Я всe-таки не хотел бы, например, оставлять команду в такой непростой период времени. Я внутри бы себя чувствовал бы неправильно поступившим, поэтому я точно хочу хотя бы немного постараться поменять всe-таки ситуацию в клубе.