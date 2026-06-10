Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алексей Миранчук ответил, перейдет ли в «Зенит» этим летом

10 июня, 15:51
8

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук ответил на вопрос о переходе в «Зенит» этим летом.

– Представляем лето этого года, 2026 год. К тебе в июне или в июле приходит «Зенит», который очень хочет Алексея Миранчука, новый лимит на легионеров, все дела, нужен русский футболист. И даeт там, не знаю, баснословный контракт, больше, чем у тебя здесь. Ты этим летом рассматриваешь РПЛ?

– Нет. Не рассмотрел бы. Я думаю, доиграл свой контракт бы. И от этого бы отталкивался, как дальше, какое решение дальше принимать. Я всe-таки не хотел бы, например, оставлять команду в такой непростой период времени. Я внутри бы себя чувствовал бы неправильно поступившим, поэтому я точно хочу хотя бы немного постараться поменять всe-таки ситуацию в клубе.

  • Миранчук провел в этом сезоне 13 матчей в МЛС, забив 5 голов и сделав 2 результативные передачи.
  • «Атланта» заняла предпоследнее место в Восточной конференции регулярного чемпионата МЛС.

Еще по теме:
Миранчук назвал двух главных фаворитов ЧМ-2026: «Но, к сожалению, им постоянно чего-то не хватает» 1
Миранчук – о дебютанте сборной России: «Чувствуется уровень»
Алексей Миранчук исполнил мечту в матче с Буркина-Фасо
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
США. МЛС Россия. Премьер-лига Атланта Юнайтед Зенит Миранчук Алексей
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1781096351
вежливо и корректно сказал, что завершать с футбоблом не хочет, нормальную ориентацию менять на лгбт тоже не собирается))
Ответить
Литейный 4 (returned)
1781097128
А этот на кой ляд Зениту сдался? Любит попиарится за счет клуба чемпиона. Свинарню пусть поднимает с колен. Гыгыгы
Ответить
...уефан
1781097756
...Нобель не нашёл, ничего лучшего, о чём мог бы спросить Миранчука и спросил первое, что приходит в голову писарчука, когда открыто окно, и насрать, в тему это или нет. Вопрос задан, ответ получен, контент опубликован, бабло поднято...
Ответить
Император Бомжей
1781098097
Погуглите стадион, где играет его клуб! Там просто пушка!!!
Ответить
Юбиляр
1781102118
Алексей Миранчук ответил, перейдет ли в «Зенит» этим летом - "Чур меня, чур, сгинь шайтан! - ЗПРФ" Гыгыгы.
Ответить
subbotaspartak
1781106403
Безусловно...
Ответить
Айболид
1781110516
Даже заокеанский Алексей Чингачгук , пропиарится с помощью Зенита охоч .
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
9
Звезды Голливуда посетили стартовую игру сборной США на ЧМ-2026
08:16
«Остался только один мяч»: сборную Англии обокрали в США во время ЧМ-2026
06:16
2
ЧМ-2026. США стартовали с разгромной победы над Парагваем (4:1)
06:02
4
Новый клуб Юрана, решение «ПСЖ» по Батракову, воспитанник «Манчестер Сити» – в РПЛ и другие новости
01:03
Аленичев уличил бывшего игрока «Зенита» в неэтичном поведении
00:33
1
37-летний Левандовски отправился на переговоры с новым клубом
00:15
ЧМ-2026. Канада на старте домашнего турнира сыграла вничью с Боснией (1:1)
Вчера, 23:59
6
Инсайдер сообщил, когда Модрич закончит карьеру
Вчера, 23:16
3
Генич одним словом описал церемонию открытия ЧМ-2026 в Канаде
Вчера, 22:51
2
Все новости
Все новости
37-летний Левандовски отправился на переговоры с новым клубом
00:15
Миранчук честно высказался о жизни в США
11 июня
Месси рассказал об ощущениях перед своим шестым чемпионатом мира
10 июня
8
Итальянский журналист – о Миранчуке: «Никто не жалел, когда он ушел»
10 июня
6
Миранчук заявил о желании вернуться в «Локомотив»
10 июня
7
Алексей Миранчук ответил, перейдет ли в «Зенит» этим летом
10 июня
8
Миранчук назвал двух главных фаворитов ЧМ-2026: «Но, к сожалению, им постоянно чего-то не хватает»
9 июня
1
Стоимость Миранчука упала в третий раз после трансфера в МЛС
2 июня
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
Еще один футболист стал долларовым миллиардером
22 мая
14
«Ради него я смотрю матчи»: Руни сделал выбор между Роналду и Месси
22 мая
1
Клуб Миранчука разгромили в Кубке США
21 мая
1
Клуб Месси подпишет 5-кратного победителя Лиги чемпионов
20 мая
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
Месси сделал дубль за «Интер Майами», третий гол аргентинца переписали на Челентано
14 мая
Раскрыты зарплаты Месси и Миранчука в МЛС
13 мая
4
МЛС. Гол и две передачи Месси помогли «Интеру Майами» победить «Торонто»
9 мая
2
Месси назвал лучшего футболиста нового поколения
9 мая
1
Миранчук сделал первые голевые передачи в сезоне МЛС
4 мая
«Интер Майами» вел 3:0 благодаря 906-му голу Месси, но проиграл «Орландо»
3 мая
Аршавин заявил, что Месси уже мало похож на футболиста
1 мая
10
Миранчук забил победный гол в матче Кубка США
29 апреля
2
Красивый гол Миранчука со штрафного помог «Атланте» победить в Канаде
25 апреля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
904-й и 905-й голы Месси помогли «Интеру Майами» победить «Колорадо»
19 апреля
Клуб Месси рассматривает двух тренеров
17 апреля
1
Миранчук стал капитаном в США
16 апреля
Российского футболиста удалили в матче Кубка США, Миранчук сыграл один тайм
16 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 