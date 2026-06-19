«Советуют не спускаться в метро»: Миранчук рассказал о жизни в США

Полузащитник «Атланты» и сборной России Алексей Миранчук рассказал о безопасности в США.
– Как вы обсуждали вопрос твоей безопасности с клубом? Как живется в Атланте в этом плане?
– Нормально, хорошо. Когда ты приезжаешь, тебе называют районы, в которых живут футболисты, советуют конкретные места. Когда слышат твои пожелания, могут что-то подкорректировать.
Советуют не останавливаться после шести часов вечера на заправках, не спускаться в метро. Но если честно, все спокойно. Какие-то выстрелы иногда бывают в городе, но это обходит меня стороной.
- Миранчук провел в этом сезоне за «Атланту Юнайтед» 16 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.
- Его контракт с американским клубом рассчитан до декабря 2027 года с опцией продления еще на один год.
Источник: «РБ Спорт»