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  • «Советуют не спускаться в метро»: Миранчук рассказал о жизни в США

«Советуют не спускаться в метро»: Миранчук рассказал о жизни в США

Сегодня, 16:00
8

Полузащитник «Атланты» и сборной России Алексей Миранчук рассказал о безопасности в США.

– Как вы обсуждали вопрос твоей безопасности с клубом? Как живется в Атланте в этом плане?

– Нормально, хорошо. Когда ты приезжаешь, тебе называют районы, в которых живут футболисты, советуют конкретные места. Когда слышат твои пожелания, могут что-то подкорректировать.

Советуют не останавливаться после шести часов вечера на заправках, не спускаться в метро. Но если честно, все спокойно. Какие-то выстрелы иногда бывают в городе, но это обходит меня стороной.

  • Миранчук провел в этом сезоне за «Атланту Юнайтед» 16 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.
  • Его контракт с американским клубом рассчитан до декабря 2027 года с опцией продления еще на один год.

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Источник: «РБ Спорт»
США. МЛС Атланта Юнайтед Миранчук Алексей
Комментарии (8)
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1781879378
Нормально, свобода! Туда не ходи-сюда ходи, башка кирпич попадёт...
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Evgenijgerasimov607@gmail
1781880453
Ты туда не ходи, ты сюда ходи, снег башка попадёт, совсем мёртвым будешь...
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NewLife
1781881534
И это правильно при наличии роллс-ройса. Ты его в Москве оставил или с собой привез ?
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рылы
1781885009
как все мы знаем из книги "унесённые ветром" - в атланте сильно не любят не.гров. кажется, миранчук на них не похож, так что может спускаться в метро.
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