Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Кайратом»

29 марта, 00:11
1

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Кайратом» (2:0) в товарищеском матче.

– Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от матча. Достаточно уверенной получилась победа.

– Во-первых, хочется поблагодарить соперника за то, что несмотря на непростую логистику, приехали к нам, провели матч. Спасибо нашим болельщикам, которые в таком количестве пришли сегодня нас поддержать. Нечасто даже в матчах чемпионата России приходит такое количество зрителей, поэтому всегда играть приятно при таком стечении болельщиков.

По игре, я думаю, что те, кому нужно, сыграли чуть побольше, те, кому не нужно много играть, сыграли по 45 минут – это наши основные игроки. Молодежь вышла сегодня, получила определенное количество игрового времени. Слава Богу, все живы-здоровы, обошлось без травм. Провели хороший товарищеский матч против хорошей команды.

– Сергей Богданович, оцените, пожалуйста, всю молодежь, включая Юдина и Потапенко 2009 года рождения.

– Я думаю, их нужно оценивать сквозь призму того, что это их первый матч, дебютный. Конечно, для них здорово получить опыт, выйти в основном составе против команды, которая играла в Лиге чемпионов. Я думаю, для них это незабываемо – болельщики, фанаты, которые пришли поддержать… я думаю, это останется в памяти.

По игре: я думаю, что сложно за столь короткий период показать все, на что они способны. Я думаю, шансы им еще предоставятся. Это такой аванс за их отношение, за их игру в составе молодежной команды. Будем надеяться, что они и дальше будут прогрессировать и чаще будут играть в составе нашей основной команды.

– Сергей Богданович, а как оцените самоотдачу именно молодых игроков в целом в тренировочном процессе и сегодня?

– Кто-то лучше готов, кто-то хуже. Кто-то задохнулся после двух ускорений (улыбается). Темп игры, интенсивность немножко другая. Думать надо быстрее, нагрузка другая. Конечно, для них это хороший опыт.

  • У «Зенита» семь побед в последних восьми матчах. Впереди у петербуржцев домашняя встреча чемпионата против «Крыльев Советов» (4 апреля).
  • За последние восемь лет команды провели пятый товарищеский матч.
  • «Кайрат» в этом сезоне Лиги чемпионов выступал на общем этапе Лиги чемпионов, где занял последнее место. Ранее «Кайрат» до такой стадии не доходил.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Зенит Кайрат Семак Сергей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1774739990
А что ему ещё сказать? В старте только 2 игрока основы. Естественно, никакой мысли на поле. Сплошное "бей - беги". Но основу жалко. Вдруг травма. Так, что главное воспоминание об игре - это много зрителей, спасибо сопернику, что приехали, молодёжь понюхала порох...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 