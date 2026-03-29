Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Кайратом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Кайратом» (2:0) в товарищеском матче.

– Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от матча. Достаточно уверенной получилась победа.

– Во-первых, хочется поблагодарить соперника за то, что несмотря на непростую логистику, приехали к нам, провели матч. Спасибо нашим болельщикам, которые в таком количестве пришли сегодня нас поддержать. Нечасто даже в матчах чемпионата России приходит такое количество зрителей, поэтому всегда играть приятно при таком стечении болельщиков.

По игре, я думаю, что те, кому нужно, сыграли чуть побольше, те, кому не нужно много играть, сыграли по 45 минут – это наши основные игроки. Молодежь вышла сегодня, получила определенное количество игрового времени. Слава Богу, все живы-здоровы, обошлось без травм. Провели хороший товарищеский матч против хорошей команды.

– Сергей Богданович, оцените, пожалуйста, всю молодежь, включая Юдина и Потапенко 2009 года рождения.

– Я думаю, их нужно оценивать сквозь призму того, что это их первый матч, дебютный. Конечно, для них здорово получить опыт, выйти в основном составе против команды, которая играла в Лиге чемпионов. Я думаю, для них это незабываемо – болельщики, фанаты, которые пришли поддержать… я думаю, это останется в памяти.

По игре: я думаю, что сложно за столь короткий период показать все, на что они способны. Я думаю, шансы им еще предоставятся. Это такой аванс за их отношение, за их игру в составе молодежной команды. Будем надеяться, что они и дальше будут прогрессировать и чаще будут играть в составе нашей основной команды.

– Сергей Богданович, а как оцените самоотдачу именно молодых игроков в целом в тренировочном процессе и сегодня?

– Кто-то лучше готов, кто-то хуже. Кто-то задохнулся после двух ускорений (улыбается). Темп игры, интенсивность немножко другая. Думать надо быстрее, нагрузка другая. Конечно, для них это хороший опыт.