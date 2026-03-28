Реакция фанатов «Зенита» на победу над «Кайратом»

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» отреагировало на победу в товарищеском матче с казахстанским «Кайратом» (2:0).
«Юбилейно и на расслабоне обыграли участника Лиги чемпионов. Спасибо им, что приехали», – написали фанаты.
- У «Зенита» семь побед в последних восьми матчах. Впереди у петербуржцев домашняя встреча чемпионата против «Крыльев Советов» (4 апреля). Зенитовцы занимают в чемпионате второе место.
- За последние восемь лет команды провели пятый товарищеский матч.
- «Кайрат» в этом сезоне Лиги чемпионов выступал на общем этапе Лиги чемпионов, где занял последнее место. Ранее «Кайрат» до такой стадии не доходил.
