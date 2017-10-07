Чачич покинет пост главного тренера сборной Хорватии

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич покинет свой пост, сообщает Index. Такое решение после домашней ничьей с Финляндией (1:1) в матче девятого тура отборочного раунда к чемпионату мира-2018 было принято Хорватским футбольным союзом.

Перед заключительным туром в европейском отборе хорваты делят вторую строчку в турнирной таблице группы I с Украиной, отставая от лидирующей Исландии на два очка. 9 октября «шашечным» в Киеве предстоит очный поединок с желто-голубыми.

Напомним, Чачич возглавил сборную Хорватии в сентябре 2015 года.