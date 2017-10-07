Чачич покинет пост главного тренера сборной Хорватии

И все болельщики сборной Хорватии думаю начали ликовать, Чачич умудрился из очень яркой команды по составу сделать "серую массу" ,последние полтора года на команду без слез было не взглянуть, на этом фоне и наши смотрятся вполне хорошо не смотря на всю разницу потенциала игроков.(Короче поздравляю Хорватию).
Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич покинет свой пост, сообщает Index. Такое решение после домашней ничьей с Финляндией (1:1) в матче девятого тура отборочного раунда к чемпионату мира-2018 было принято Хорватским футбольным союзом.
Перед заключительным туром в европейском отборе хорваты делят вторую строчку в турнирной таблице группы I с Украиной, отставая от лидирующей Исландии на два очка. 9 октября «шашечным» в Киеве предстоит очный поединок с желто-голубыми.
Напомним, Чачич возглавил сборную Хорватии в сентябре 2015 года.