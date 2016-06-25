Чачич: «Не знаю, смогут ли Модрич и Манджукич сыграть 90 минут против Португалии»

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич поделился ожиданиями накануне матча 1/8 финала Евро-2016 против команды Португалии.

«Мы просто должны быть сосредоточены, должны не дать им сыграть так, как они хотят. Нужно хорошо защищаться против Роналду», – сказал Чачич.

Также наставник рассказал о состоянии Луки Модрича и Марио Манджукича, которые из-за травм пропустили матч группового этапа против Испании (2:1), но в пятницу провели тренировку.

«Я не знаю, готовы ли они сыграть все 90 минут. Все выглядит хорошо, но решение будет принято завтра перед матчем.

Португалия еще не побеждала на этом турнире, но я уверен, что они сделают все для победы. У нас действительно плохая статистика в матчах с Португалией, мы проиграли 0:3 в 1996-м, так что хотелось бы изменить положение вещей. Думаю, моя команда готова сделать это».

Матч Хорватия – Португалия состоится в субботу, 25 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени.