Модрич хочет, чтобы Далич продолжил работу в сборной Хорватии

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич рассчитывает, что его команду на чемпионат мира-2018 в России повезет нынешний главный тренер Златко Далич. Он возглавил сборную Хорватии в начале октября, заменив на этом посту Анте Чачича.

«Было бы настоящим безумием не дать Даличу поработать с командой во время чемпионата мира-2018. Ведь он уже проделал феноменальную работу.

Также я бы хотел поблагодарить нашего бывшего тренера Чачича. Все мы сделали великое дело. Самое главное, что Хорватия пробилась на чемпионат мира», – заявил Модрич.

Напомним, что в ответном стыковом матче отборочного раунда ЧМ-2018 сборная Хорватии сыграла с Грецией со счетом 0:0. В первой встрече хорваты были сильнее – 4:1.