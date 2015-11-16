Чачич: «Дзюба и Широков могут усилить топ-клубы»

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич высоко оценил уровень игроков национальной команды России Артема Дзюбы и Романа Широкова.

«Дзюба и Широков могли бы усилить топ-клубы – это отличные игроки. Манджукич выступает в суперклубе, в «Ювентусе», но и Дзюба отлично играет в чемпионате России и Лиге чемпионов. Он мог бы играть в любом чемпионате», – говорит Чачич.

Напомним, во вторник 17 ноября сборные России и Хорватии проведут товарищескую встречу. Начало матча – в 19.00.