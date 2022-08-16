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    Анте Чачич - статистика

    Тренер
    Имя Анте
    Фамилия Чачич
    Команда Динамо
    Гражданство Хорватия
    Дата рождения 29 сентября 1953
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо 8 2 5 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.08.2022 Буде-Глимт 1 : 0 Динамо
    24.08.2022 Динамо 4 : 1 Буде-Глимт
    06.09.2022 Динамо 1 : 0 Челси
    14.09.2022 Милан 3 : 1 Динамо
    05.10.2022 Зальцбург 1 : 0 Динамо
    11.10.2022 Динамо 1 : 1 Зальцбург
    25.10.2022 Динамо 0 : 4 Милан
    02.11.2022 Челси 2 : 1 Динамо
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