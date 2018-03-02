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    Халлгримссон: «У Центрального банка Исландии меньше денег, чем «Зенит» тратит на трансферы»

    Главный тренер сборной Исландии Хеймир Халлгримссон удивился, узнав сумму, потраченную «Зенитом» прошлым летом на трансферы. Специалист считает, что даже в Центральном банке его страны меньше денег.

    Напомним, сборная Исландии встретится на групповом этапе чемпионата мира-2018 со сборными Аргентины, Хорватии и Нигерии.

    — Летом 2017-го петербургский «Зенит» потратил на трансферы более 80 млн евро. Сколько полезного можно было бы сделать для исландского футбола на эту сумму, на ваш взгляд?

    — Подозреваю, что у всего Центрального банка Исландии меньше денег. Но здесь надо понимать, что игроки такого класса обходятся недешево. Да и вообще, клубы такого уровня требуют огромных вложений. Но деньги – это лишь одна из составляющих успеха. У меня получился немного странный ответ на такой простой вопрос. Деньги, конечно, помогают, но всего они не решают.

    Источник: RT

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    02.03.2018 09:04
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +4025

      raritet 2 марта 2018, 20:05

      Что ж вы такие бедные господа исландцы. Нехорошо быть таким бедным. А еще обвиняете Россию в ее богатстве. Кто ж виноват. Работать нужно больше , работать.А если серьезно ; во-первых совершенно несопоставимые величины .А во-вторых, это уже ни для кого не секрет- многим российским футболистам платят совершенно немыслимые деньги. Получается , что в относительно обеспеченной стране Англия многие футболисты получают меньше чем наши Оздоевы, Шатовы и другие , которых ну никак не смогу причислить к элите европейского футбола.Вывод: вот почему ни Шатов, ни Оздоев, ни кто-то из русских элитных футболистов Никогда , ни при каких обстоятельствах не будут пинать мяч среди гейзеров и прекрасных ланшафтных видов. Не царское это дело.

      0
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      Рейтинг: -546

      massaboss 2 марта 2018, 18:21

      Сайтик то с душком. Гниломясный.

      0
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 2 марта 2018, 14:37

      Так в Питере 5 миллионов человек, а в Исландии и 200 тыщ не наберется.

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 2 марта 2018, 14:11

      у Исландии нет 80 млн евро? да ну, бред какой-то...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 2 марта 2018, 13:25

      Это проблемы банка.)
      И вообще, причём здесь Исландия?
      Это, как в рекламе: "А что Титов?")

      -1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 марта 2018, 13:00

      Все познается в сравнении.

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 2 марта 2018, 10:54

      Есть игроки , по одному стоящие дороже чем весь трансфер Зенита -- всё относительно !!!

      5
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 2 марта 2018, 10:45

      а сколько взяток раздали и ******** ему и не снилось

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 марта 2018, 10:33

      конечно кто бы сомневался, еще бы с Папуа и Новой Гвинеей сравнили))

      6
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 2 марта 2018, 10:25

      )))))) Штатная численность Газпрома раз 5 больше населения Исландии!)))

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