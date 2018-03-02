Халлгримссон: «У Центрального банка Исландии меньше денег, чем «Зенит» тратит на трансферы»

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Халлгримссон удивился, узнав сумму, потраченную «Зенитом» прошлым летом на трансферы. Специалист считает, что даже в Центральном банке его страны меньше денег.

Напомним, сборная Исландии встретится на групповом этапе чемпионата мира-2018 со сборными Аргентины, Хорватии и Нигерии.

— Летом 2017-го петербургский «Зенит» потратил на трансферы более 80 млн евро. Сколько полезного можно было бы сделать для исландского футбола на эту сумму, на ваш взгляд?

— Подозреваю, что у всего Центрального банка Исландии меньше денег. Но здесь надо понимать, что игроки такого класса обходятся недешево. Да и вообще, клубы такого уровня требуют огромных вложений. Но деньги – это лишь одна из составляющих успеха. У меня получился немного странный ответ на такой простой вопрос. Деньги, конечно, помогают, но всего они не решают.