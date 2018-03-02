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  • Халлгримссон: «У Центрального банка Исландии меньше денег, чем «Зенит» тратит на трансферы»

Халлгримссон: «У Центрального банка Исландии меньше денег, чем «Зенит» тратит на трансферы»

2 марта 2018, 09:04
19

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Халлгримссон удивился, узнав сумму, потраченную «Зенитом» прошлым летом на трансферы. Специалист считает, что даже в Центральном банке его страны меньше денег.

Напомним, сборная Исландии встретится на групповом этапе чемпионата мира-2018 со сборными Аргентины, Хорватии и Нигерии.

— Летом 2017-го петербургский «Зенит» потратил на трансферы более 80 млн евро. Сколько полезного можно было бы сделать для исландского футбола на эту сумму, на ваш взгляд?

— Подозреваю, что у всего Центрального банка Исландии меньше денег. Но здесь надо понимать, что игроки такого класса обходятся недешево. Да и вообще, клубы такого уровня требуют огромных вложений. Но деньги – это лишь одна из составляющих успеха. У меня получился немного странный ответ на такой простой вопрос. Деньги, конечно, помогают, но всего они не решают.

Источник: RT
Чемпионат мира Исландия Зенит Халлгримссон Хеймир
Комментарии (19)
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Garrincha58
1519973936
бедная страна гейзеров а Зениту пора бы уже думать каких игроков приобретать пока что ни один из латиносов себя не оправдывает и нужны ли они были вообще особенно Паредес Дриусси и Маммана
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insider_retro
1519974335
Взгляды и суммы денег относительны... Спросили бы тренера АПЛ или даже Шипа, то ответ носил бы более рабочий и прагматичный характер и без всякого удивления... Другое дело, что такие траты для нашей страны - это неправильно...
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lotsman
1519974727
Глупее статьи не читал. Можно подумать, что тренер Халлгримссон никогда не слышал о клубах АПЛ, Примеры, СерииА.......... Ктиая, в конце концов. Да и Исландий тех, пять штук в Ленинградской обл. поместятся.
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klyukin
1519974894
бедная исландия!
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Dimon013
1519975527
)))))) Штатная численность Газпрома раз 5 больше населения Исландии!)))
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OfaZavr
1519975989
конечно кто бы сомневался, еще бы с Папуа и Новой Гвинеей сравнили))
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ALEX ML
1519976711
а сколько взяток раздали и ******** ему и не снилось
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Zenmaster
1519977247
Есть игроки , по одному стоящие дороже чем весь трансфер Зенита -- всё относительно !!!
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zigbert
1519984852
Все познается в сравнении.
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Diesel133
1519989089
у Исландии нет 80 млн евро? да ну, бред какой-то...
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