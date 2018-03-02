Халлгримссон: «У Центрального банка Исландии меньше денег, чем «Зенит» тратит на трансферы»

Что ж вы такие бедные господа исландцы. Нехорошо быть таким бедным. А еще обвиняете Россию в ее богатстве. Кто ж виноват. Работать нужно больше , работать.А если серьезно ; во-первых совершенно несопоставимые величины .А во-вторых, это уже ни для кого не секрет- многим российским футболистам платят совершенно немыслимые деньги. Получается , что в относительно обеспеченной стране Англия многие футболисты получают меньше чем наши Оздоевы, Шатовы и другие , которых ну никак не смогу причислить к элите европейского футбола.Вывод: вот почему ни Шатов, ни Оздоев, ни кто-то из русских элитных футболистов Никогда , ни при каких обстоятельствах не будут пинать мяч среди гейзеров и прекрасных ланшафтных видов. Не царское это дело.
Главный тренер сборной Исландии Хеймир Халлгримссон удивился, узнав сумму, потраченную «Зенитом» прошлым летом на трансферы. Специалист считает, что даже в Центральном банке его страны меньше денег.
Напомним, сборная Исландии встретится на групповом этапе чемпионата мира-2018 со сборными Аргентины, Хорватии и Нигерии.
— Летом 2017-го петербургский «Зенит» потратил на трансферы более 80 млн евро. Сколько полезного можно было бы сделать для исландского футбола на эту сумму, на ваш взгляд?
— Подозреваю, что у всего Центрального банка Исландии меньше денег. Но здесь надо понимать, что игроки такого класса обходятся недешево. Да и вообще, клубы такого уровня требуют огромных вложений. Но деньги – это лишь одна из составляющих успеха. У меня получился немного странный ответ на такой простой вопрос. Деньги, конечно, помогают, но всего они не решают.