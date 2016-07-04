Лагербек ушел с поста главного тренера сборной Исландии

Главный тренер сборной Исландии Ларс Лагербек объявил о своем уходе из команды после матча против Франции (2:5).

«На Евро-2016 мы были новичками и вышли в четвертьфинал. Это абсолютная фантастика. В матче с Францией мы не использовали наши головы, но и соперник играл очень хорошо. А мы совершили много ошибок и играли пассивно.

Я мог бы продолжить работу со сборной, но теперь очередь Хеймира Халлгримссона проверить свои способности с национальной командой», – заявил Лагербек.

Отметим, Лагербек возглавлял Исландию с 2011 года. В 2013 году к его штабу присоединился Халлгримссон.