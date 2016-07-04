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Лагербек ушел с поста главного тренера сборной Исландии

4 июля 2016, 01:01
28

Главный тренер сборной Исландии Ларс Лагербек объявил о своем уходе из команды после матча против Франции (2:5).

«На Евро-2016 мы были новичками и вышли в четвертьфинал. Это абсолютная фантастика. В матче с Францией мы не использовали наши головы, но и соперник играл очень хорошо. А мы совершили много ошибок и играли пассивно.

Я мог бы продолжить работу со сборной, но теперь очередь Хеймира Халлгримссона проверить свои способности с национальной командой», – заявил Лагербек.

Отметим, Лагербек возглавлял Исландию с 2011 года. В 2013 году к его штабу присоединился Халлгримссон.

Источник: УЕФА
Чемпионат Европы Франция Исландия Лагербек Ларс Халлгримссон Хеймир
Комментарии (28)
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АлёшкА91
1467584678
Молодцы боролись до конца Респект вам
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арейская
1467587567
Зря! Это не проигрыш, это ПОБЕДА!
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bolela_16
1467605638
Вот как нужно уходить...
Ответить
ljrljr0505
1467608418
ушел победителем.
Ответить
a-rakhmatov
1467610759
А зря.....Хорошую команду воспитал !
Ответить
Black Giz
1467610971
Мужик! И команда играла как мужики!
Ответить
Pro100Kid
1467613194
Исландцы своей игрой и поведением влюбили в себя тысячи болельщиков! Мужики!
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rusti2006
1467613886
Нашим до Исландии далеко они уже Герои Исландии!
Ответить
maior-60
1467614980
Достойный тренер, достойный мужчина! И команда что надо! Нашим зажравшимся лодырям пример.
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alp
1467616441
Мутко не будь кретином! пригласи Лагербека возглавить нашу сборную с полной свободой действий!!!!!!
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