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Ларс Лагербек
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20:38
Матч «Зенит» – «Динамо» могут посетить 45 тысяч человек, несмотря на Fan ID
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
19:34
«Газпром» будет спонсировать новый турнир с участием сборной России
4
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20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
19:50
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Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
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18:55
Радимов назвал три главных разочарования 19-го тура РПЛ
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18:40
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18:21
Суд Барселоны поддержал решение Примеры об отмене регистрации Гави. «Барсе» придется заявить его за молодежку
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Юрист считает, что за Заремой закрепится «звание» эскортницы, если она проиграет суд Смородской
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17:33
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Стало известно, кто может стать восьмым участником чемпионата CAFA, в котором сыграет Россия
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Ларс Лагербек
Тренер
Имя
Ларс
Фамилия
Лагербек
Гражданство
Швеция
Дата рождения
16 июля 1948
Статистика
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Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Отбор ЧЕ-2020 2019
Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Чемпионат Европы 2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
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Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат мира 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Товарищеские матчи 2008
Чемпионат Европы 2008
Чемпионат мира 2006
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Норвегия
2
1
1
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
24.03.2021
Гибралтар
0 : 3
Норвегия
27.03.2021
Норвегия
0 : 3
Турция
1 февраля 2017
14:39
Экс-тренер сборной Исландии Лагербек возглавил сборную Норвегии
4 июля 2016
01:01
Лагербек ушел с поста главного тренера сборной Исландии
28
26 июня 2016
23:05
Лагербек: «Не понимаю, как исландцы терпят меня уже 4,5 года»
12 июня 2016
23:36
Лагербек: «Пепе не затерялся бы в Голливуде»
2
10 мая 2016
06:37
Лагербек анонсировал свой уход из сборной Исландии
00:00
Сигурдссон попал в состав сборной Исландии на Евро
7 сентября 2015
06:28
Лагербек: «Выйти на Евро с Исландией – это нечто особенное»
2
11.07.2016 10:00
Пять крутых вещей и достижений Евро-2016
Вот и завершился чемпионат Европы, за которым мы наблюдали целый месяц. Сборная Португалии – заслуженный чемпион. Но кроме нее у турнира были и другие герои. «Бомбардир» рассказывает о главных событиях и людях Евро-2016. Даже для российской команды место нашлось.
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03.07.2016 21:10
I’m awaited in Valhalla! Почему Исландия круче «Лестера»
Вчера исландцы в драматичном противостоянии переиграли англичан со счетом 2:1. «Бомбардир» – о том, почему слово «сказка» в данном контексте звучит некорректно и пошло.
7
27.06.2016 21:05
Варяги и Русь. Чему России стоит поучиться у Исландии
Выходцы с северных земель оказали значительное влияние на историю российского государства. «Бомбардир» рассказывает, почему нам вновь следует перенять их опыт.
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23.06.2016 18:55
Underdog World Strike. Чем аутсайдеры Евро оказались лучше сборной России
Новый формат турнира позволил командам-андердогам как никогда раскрыть свой потенциал. «Бомбардир» анализирует сильные стороны каждого из «слабачков», прошедших в 1/8, и объясняет, как они смогли оказаться на голову выше нашей сборной.
4
14.10.2015 13:53
Новички на Евро-2016: на что способны Исландия, Уэльс, Словакия, Албания и Северная Ирландия
На Евро-2016 будет сразу пять команд, которые никогда ранее не играли на чемпионатах Европы. «Бомбардир» рассказывает о причинах успеха этих сборных, обращая внимание на их перспективы во Франции.
2
03.09.2015 23:33
Голландия проиграла Исландии. Виллаш-Боаш дисквалифицирован на 6 матчей. Дайджест событий дня
Виталий Мутко начал активную деятельность на посту президента РФС, Юра Мовсисян зимой уйдет из «Спартака», прошли очередные отборочные матчи к Евро-2016 – об этом и не только в подборке главных новостей дня от «Бомбардира».
2
25.05.2016 15:32
Срна, Трезеге, ван Перси и другие выбирают «Команду Евро всех времен»
«Команда Мечты» чемпионатов Европы по версии известных футбольных персон прошлого и настоящего. Выпуск №2.
8
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