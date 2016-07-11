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Ларс Лагербек
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Ларс Лагербек - материалы
Швеция
16 июля 1948 (78)
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Пять крутых вещей и достижений Евро-2016
Вот и завершился чемпионат Европы, за которым мы наблюдали целый месяц. Сборная Португалии – заслуженный чемпион. Но кроме нее у турнира были и другие герои. «Бомбардир» рассказывает о главных событиях и людях Евро-2016. Даже для российской команды место нашлось.
11.07.2016 10:00
1
I’m awaited in Valhalla! Почему Исландия круче «Лестера»
Вчера исландцы в драматичном противостоянии переиграли англичан со счетом 2:1. «Бомбардир» – о том, почему слово «сказка» в данном контексте звучит некорректно и пошло.
03.07.2016 21:10
7
Варяги и Русь. Чему России стоит поучиться у Исландии
Выходцы с северных земель оказали значительное влияние на историю российского государства. «Бомбардир» рассказывает, почему нам вновь следует перенять их опыт.
27.06.2016 21:05
1
Underdog World Strike. Чем аутсайдеры Евро оказались лучше сборной России
Новый формат турнира позволил командам-андердогам как никогда раскрыть свой потенциал. «Бомбардир» анализирует сильные стороны каждого из «слабачков», прошедших в 1/8, и объясняет, как они смогли оказаться на голову выше нашей сборной.
23.06.2016 18:55
4
Новички на Евро-2016: на что способны Исландия, Уэльс, Словакия, Албания и Северная Ирландия
На Евро-2016 будет сразу пять команд, которые никогда ранее не играли на чемпионатах Европы. «Бомбардир» рассказывает о причинах успеха этих сборных, обращая внимание на их перспективы во Франции.
14.10.2015 13:53
2
Голландия проиграла Исландии. Виллаш-Боаш дисквалифицирован на 6 матчей. Дайджест событий дня
Виталий Мутко начал активную деятельность на посту президента РФС, Юра Мовсисян зимой уйдет из «Спартака», прошли очередные отборочные матчи к Евро-2016 – об этом и не только в подборке главных новостей дня от «Бомбардира».
03.09.2015 23:33
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