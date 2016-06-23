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  • Underdog World Strike. Чем аутсайдеры Евро оказались лучше сборной России

Underdog World Strike. Чем аутсайдеры Евро оказались лучше сборной России

Северная Ирландия – работа тренера над ошибками

Леонида Слуцкого сгубил консерватизм. Он не только играет в ЦСКА 12-ю людьми во всех турнирах и на любой матч надевает спортивки, но и боится признавать свои ошибки в турнирах уровня Чемпионата Европы. Любой одинокой старухе после матча Россия – Англия было очевидно, насколько бездарно действовала пара опорников Головин – Нойштедтер. Были вопросы и по другим игрокам, и к тактике в целом, но тихие – Березуцкий ведь сохранил команде очко. В итоге на матч со словаками вышел тот же состав, чтобы показать наш сегодняшний потолок. Об игре с Уэльсом и говорить нечего: народный бунт затуманил голову Слуцкого и заставил забыть о стратегии обороны.

То ли дело Майкл О’Нил. Своим дебютом на Евро североирландцы вызвали у зрителей лишь одну эмоцию: недоумение – «Что они вообще здесь забыли?». После первого тура самой слабой сборной турнира была еще не Россия, а как раз Северная Ирландия. Но О’Нил понимал, что получил исторический шанс и ехал во Францию, чтобы пошуметь командой, а не только болельщиками. К матчу с Украиной он сделал шесть замен и переворотил тактическую схему под более атакующий вариант. Севроирландцы сыграли в истинно британский футбол и показали Украине, насколько your defence is terrified. Напомню, что до матча украинская команда была одной из самых впечатляющих, а всего за 90 минут опустилась в огромный исторический позор. А ведь это О’Нил еще Уилла Грига не выпускал! Но ничего, он успеет в плей-офф вместе со своими братками показать, что такое быть On Fire.

Ирландия – болельщики

Нет, в игре несеверной Ирландии тоже много чего интересного откопать можно – одно из большущих открытий Евро, как-никак. Но все же главным достоинством ирландцев на ЧЕ являются просто невероятнейшие болельщики. Пока все вокруг бухают и дерутся, они бухают и обнимаются. То ли финальная стадия опьянения настает быстро, то ли они и в самом деле такие добродушные. Наши же «воины» гордятся побоями в Марселе, сидят в суде, вместо стадиона, и возвращаются после депортации, чтобы уйти с главного матча года в объятиях полиции. Что делают в это время ирландцы:

1. Заочно оплачивают ремонт хозяину помятой ими машины

2. Посвящают песню простому прохожему

3. Исполняют серенады в адрес незнакомой француженки

4. Убирают за собой мусор на улице

5. Поют колыбельную малышу в метро

Подобные истории заставляют поверить в карму. Сборной Ирландии воздалось. Нашей – тоже.

Венгрия – переход из обороны в атаку

У нас за весь турнир его не появилось как такового. Высвобождение из-под контрпрессинга подразумевало лишь один ход – длинную передачу от центральных защитников. Причины сего – в первом пункте. Ну ничего, зато Василий Березуцкий смог создать конкуренцию Кроосу и Иньесте в борьбе за звание главного распасовщика Евро.

У Венгрии же каждая комбинация отточена до мелочей. В первом матче они продемонстрировали эталонную контратаку, которая изрядно помогла им с выходом в плей-офф. Мадьяры вообще мастера выхода: будь выход из обороны в матче с Австрией, выход из-под исландского прессинга или выход из-под португальской опеки. Лучше них из обороны в атаку на турнире переходит считанное число команд, которые отмечены аристократичной приставкой «топ». Тут стоит сказать спасибо 86-летнему Золтану Гере, который внезапно переквалифицировался в опорника и мгновенно стал главным адресатом и выдавателем передач. Ну и без сумасшедших флангов тоже ничего бы не состоялось, ведь 75% атак ребята Шторка проводят через них.

Исландия – организация игры в обороне

Мы уже доказывали, что у исландцев нашим футбольным людям можно учиться вообще всему. Что и говорить, если даже их комментатор вчера заочно забатлил нашего Черданцева. Но мы остановились на пункте, который заметнее всего выделяет Исландию из остальных сборных – монструозный уровень организации игры в обороне. Порой кажется, что они защищают не ворота, а родную землю. Пока наши ребята дарят валлийцам фланги и расстилают красную дорожку перед Гамшиком, «наши парни» выигрывают бессчетное количество единоборств, точечно фолят вдали от штрафной и чудесным образом поглощают собой все пространство у ворот. В указанном материале мы вкратце описывали, как именно выстраивает оборону Лагербек. Ничего сложного там нет, но на деле выходит, что ее не только почти нереально пробить, но и в ответ можно получить моментальный удар в челюсть. Однако лучше один раз увидеть – то есть пересмотреть вчерашний матч с Австрией, где 45-минутная осада не принесла фаворитам группы даже ничьей.

Пока Дзюба носит на голове шлем викинга, Сигторссон носит на голове мяч, являясь викингом. Как и все его собратья, насмерть стоящие в обороне и резко отвечающие смертельным ударом. Подобно истинным воинам, пируют исландцы в компании соплеменников под ритуальные ритмы.

Бонус: Чили – старание

Да-да-да, я трезв, знаком с географией и не имею захватнических аппетитов. Но про Кубок Америки забывать тоже не стоит. Особенно Александру Кокорину, которому следует не только пройти курсы от Эдсона Пуча по воле к победе, но и постоянно крутить на репите вот это видео:

Варяги и Русь. Чему России стоит поучиться у Исландии

Баннер дня. Ирландцы приехали на Евро с фото друга, которого не пустила девушка

Чемпионат Европы Европа Северная Ирландия Ирландия Венгрия Исландия Россия Березуцкий Василий Дзюба Артем Гера Золтан Сигторссон Колбейнн Григг Уилл Лагербек Ларс Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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mihail1980
1466698995
потому что мы не ауцайдеры-а хуже
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Lb40
1466699490
Особенно 86-ти летний Гера в опорной зоне порадовал.
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slawianka
1466699850
Футбол стал шоу, игроки шоумены. Спортивный канал - сплошное шоу и очень редко, что серьезное разбавленное рекламой пива(
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Kulima
1466706294
Сука! Когда пускали второй мяч, кокорин ведь посмотрел влево и даже намека не было на сближение, *удак!
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