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    Сборная России выиграла в «Что? Где? Когда?». Онлайн от «Бомбардира»


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    Голосов: 0
    22.05.2016 22:04
    Перед состязаниями физическими наши сборники решили заняться состязаниями ментальными. Причем противостоят они, по старой-доброй традиции ЧГК, нам – зрителям. «Бомбардир» проводит онлайн этой безумной затеи и теряется за кого болеть.
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Первый канал
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1297

      compka 27 мая 2016, 12:54

      цирк

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 24 мая 2016, 00:09

      Ну и вопросы для начальной школы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 мая 2016, 20:30

      Какой ты на фиг викинг-козел ты ,это и по фото похоже.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 23 мая 2016, 17:34

      лучше в футбол-бы выиграли

      0
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      Рейтинг: +364

      Simbirsk 23 мая 2016, 12:03

      Не понятно вобще для чего это было нужно...

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 мая 2016, 11:31

      Жалко на ЧЕ не будет команды зрителей, а то бы тоже, наверное, выиграли.

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 23 мая 2016, 01:41

      Жаль не посмотрела, а очень хотелось, запуталась в часовой разнице или что-то иное, но в указанное время у нас по ТВ показывалось совсем другое

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 23 мая 2016, 00:41

      Сборная выглядела нормально. С интеллектом вроде так же норма.

      3
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      Рейтинг: +84

      jeremi.10 > TUMS 23 мая 2016, 09:33

      Особенно Лёша Березуцкий удивил, действительно хорошо играл)

      2
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      Рейтинг: +979

      TUMS 22 мая 2016, 23:00

      Посмотрим какой интеллект у игроков.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      AGS1312 22 мая 2016, 22:36

      Новости про то как дети подрались в садике...мда...У меня вот на районе кто-то ночью забор обосцал,как думаете стоит первому каналу сообщить? Может приедут отснимут сюжет,все-таки ситуация то незаурядная,страна должна знать!

      -1
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