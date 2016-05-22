Сборная России выиграла в «Что? Где? Когда?». Онлайн от «Бомбардира»

цирк
цирк
Ну и вопросы для начальной школы
Какой ты на фиг викинг-козел ты ,это и по фото похоже.
лучше в футбол-бы выиграли
Жалко на ЧЕ не будет команды зрителей, а то бы тоже, наверное, выиграли.
Жаль не посмотрела, а очень хотелось, запуталась в часовой разнице или что-то иное, но в указанное время у нас по ТВ показывалось совсем другое
Новости про то как дети подрались в садике...мда...У меня вот на районе кто-то ночью забор обосцал,как думаете стоит первому каналу сообщить? Может приедут отснимут сюжет,все-таки ситуация то незаурядная,страна должна знать!