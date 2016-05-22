Сборная России выиграла в «Что? Где? Когда?». Онлайн от «Бомбардира»

Перед состязаниями физическими наши сборники решили заняться состязаниями ментальными. Причем противостоят они, по старой-доброй традиции ЧГК, нам – зрителям. «Бомбардир» проводит онлайн этой безумной затеи и теряется за кого болеть.

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