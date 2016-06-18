Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Баннер дня. Ирландцы приехали на Евро с фото друга, которого не пустила девушка


    0
    Голосов: 0
    18.06.2016 07:00
    И футболисты, и болельщики часто привозят на важные события или турниры фотографии друзей, которые не смогли приехать. Обычно причины трагичны и сентиментальны. Однако у парня из Ирландии по имени Том все куда более жизненно.

    На французских улицах ирландцы не только пели песни и пили пиво, но успевали оригинально подкалывать других болельщиков сборной. На фотографии в центре флага находится изображение некоего Тома. Надпись гласит: «Это Том. Тома здесь нет, потому что у него появилась новая девушка. Не будь как Том». Верим, что с новой пассией Том проводит время веселей, чем его друзья из Парижа всего лишь наблюдающие за тем, как Ирландия сражается со Златаном.

    Евро-2016. Группа E. За кого болеть, чего ожидать и почему это напоминает французский климат

    Новый герой Швеции вместо Златана, вратарь-кинорежиссер и другие неизвестные истории Евро-2016

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Fanstyle
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +269

      Пчела 672 18 июня 2016, 16:07

      Настоящие дружбаны))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      McDuff 17 июня 2016, 13:31

      это Ирландия!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 17 июня 2016, 13:30

      Пацаны вообще ребята)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Роман137 17 июня 2016, 13:27

      Это не Североирландцы, а ирландцы

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11