Челестини ответил на обвинения в расизме со стороны «Краснодара»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался на тему расизма в матче с «Краснодаром» (2:3).

Ранее форвард «Краснодара» Джон Кордоба обвинил в расизме игрока ЦСКА Родриго Вильягру. По словам колумбийца, он употребил фразу «гребаный негр».

– Один из футболистов «Краснодара» сказал, что слышал расистские высказывания. Вы слышали подобное?

– Кордоба сказал, что один из наших игроков говорил про расизм. Я его успокоил. Если были какие‑то слова, то мне жаль. Но я этого не слышал. Сказал, что надо продолжать играть в футбол.