Мостовой высказался о победе «Краснодара» над ЦСКА

Александр Мостовой поделился эмоциями от просмотра матча «Краснодар» – ЦСКА.

Команда Мурада Мусаева победила в 18-м туре РПЛ со счетом 3:2.

«Краснодар» ушел на зимний перерыв на первом месте с таблице, опережая «Зенит» на одно очко.

«Отличный матч получился. Я так и думал, что «Краснодар» выиграет в один мяч. У ЦСКА был бы шанс, если бы они перекрыли Кордобу, но этого не получилось. Интрига в нашем чемпионате остается.

Если говорить про Кордобу, то без эмоций нет футбола. Он нападающий, который получает удары от защитников. Конечно, в этом случае Джон будет срываться. Да, было пару моментов, когда он изображал мучения, но футбол это хитрая игра. Кто-то пользуется этим, а кто-то – нет. В любом случае Кордоба остается одним из лучших футболистов нашего чемпионата», – сказал Мостовой.