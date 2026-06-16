Мостовой сказал, чем его удивил 1-й тур ЧМ-2026

Александр Мостовой поделился впечатлениями от первых игровых дней чемпионата мира в США, Канаде и Мексике.

«Я почти все игры смотрю, за исключением совсем утренних слотов, но все равно эти обзоры смотрю.

Этот чемпионат будет турниром сюрпризом. Потому что первый раз в трех странах проводят, первый раз в такой обстановке, первый раз 48 команд, первый раз три команды из группы выходят.

Но я не ожидал, что в первом туре будет столько сюрпризов. Испания сыграла вничью с Кабо-Верде, Катар сыграл вничью со сборной Швейцарии, Япония вырвала ничью у нидерландцев, Саудовская Аравия – Уругвай [тоже вничью сыграли], Австралия обыграла Турцию, Иран не смог обыграть Новую Зеландию.

Такое ощущение, что в первом туре все сенсации случатся, а потом пойдут по фаворитам.

От испанцев хорошее впечатление, все-таки у соперника 11 человек оборонялись.

Турция вот 30 ударов нанесла, а проиграла австралийцам со счетом 0:2. Бывает, что всей командой встанут в обороне, один раз выбегут, забьют и выиграют. Футбол этим и прекрасен, что такое бывает. На длинной дистанции уже по-другому.

Испания играла, преимущество было, но не забила. Нужно радоваться, что такое происходит», – сказал Мостовой.