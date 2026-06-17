Реакция Мостового на исторический хет-трик Месси

Александр Мостовой прокомментировал достижение Лионеля Месси.

38-летний аргентинец оформил хет-трик в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 против Алжира (3:0).

Он повторил рекорд Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира – 16.

Месси впервые сделал хет-трик на ЧМ.

«Месси – это фантастика. Лишний раз закрыл рты тем людям, которые ещe умудряются упрекать его.

Человеку почти 40 лет, был после травмы и на чемпионате мира забил три гола в первой игре. Еще 15 лет назад мы говорили, что он с другой планеты.

Многие говорили, что Месси уже не тот, когда он уехал в Америку. В США нормальный футбол, там играют отличные футболисты», – сказал Мостовой.