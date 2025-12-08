Челестини поставил оценку ЦСКА за первую часть сезона

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини оценил итоги первой части сезона для своей команды.

– Как оцените игру своей команды в первой половине сезона?

– Поставлю десять из десяти. Ни одного плохого слова сказать не могу. Мы могли бы быть первыми после этого матча, но не получилось. Нужно согласиться с этим. Но мы в борьбе (за первое место). Может быть, я бы покритиковал ребят только за поражение от «Ростова».

Я поздравляю наших ребят – они сделали невероятное. И делают этого уже в течение многих недель.