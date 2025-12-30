Черданцев заявил о выгорании у участников и зрителей РПЛ

Комментатор Георгий Черданцев считает, что на уровне чемпионата России начинает сказываться отсутствие международных матчей.

– Каким запомнился уходящий год в нашем футболе?

– На самом деле ничем особенным не запомнился. Стандартный год, достаточно предсказуемый, стабильный. Серьезно начинает сказываться отсутствие еврокубков и международных матчей. Происходит вполне предсказуемое выгорание участников соревнований, аудитории.

Можно сколько угодно радоваться такому количеству дерби и матчам с яркими афишами. Но когда многие жаловались в конце года на усталость, эксперты нашей программы в личных беседах выражали удивление: о какой усталости может идти речь? Два матча в неделю играть – это вполне нормально.

Думаю, что речь идет именно о психологической усталости, том самом выгорании. Когда ты играешь с одними и теми же командами несколько раз в короткий период времени, это набивает оскомину, пропадает предвкушение большого матча.

Если бы «Реал» и «Барселона» играли между собой раз в неделю, через месяц бы это всем надоело. Спорт хорош предвкушением и послевкусием большого события. А если у тебя на послевкусие не остается времени, потому что через неделю очередное дерби, это замыливается.