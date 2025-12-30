Введите ваш ник на сайте
Черданцев заявил о выгорании у участников и зрителей РПЛ

Сегодня, 13:25
7

Комментатор Георгий Черданцев считает, что на уровне чемпионата России начинает сказываться отсутствие международных матчей.

– Каким запомнился уходящий год в нашем футболе?

– На самом деле ничем особенным не запомнился. Стандартный год, достаточно предсказуемый, стабильный. Серьезно начинает сказываться отсутствие еврокубков и международных матчей. Происходит вполне предсказуемое выгорание участников соревнований, аудитории.

Можно сколько угодно радоваться такому количеству дерби и матчам с яркими афишами. Но когда многие жаловались в конце года на усталость, эксперты нашей программы в личных беседах выражали удивление: о какой усталости может идти речь? Два матча в неделю играть – это вполне нормально.

Думаю, что речь идет именно о психологической усталости, том самом выгорании. Когда ты играешь с одними и теми же командами несколько раз в короткий период времени, это набивает оскомину, пропадает предвкушение большого матча.

Если бы «Реал» и «Барселона» играли между собой раз в неделю, через месяц бы это всем надоело. Спорт хорош предвкушением и послевкусием большого события. А если у тебя на послевкусие не остается времени, потому что через неделю очередное дерби, это замыливается.

  • Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • Команды РПЛ пропускают четвертый сезон еврокубков подряд.

Еще по теме:
Стало известно, куда Хлусевич может уйти из «Спартака»
Глушенков оценил выступления «Зенита» и сборной России в 2025 году
Вингер «Краснодара» может перейти в «Гремио»
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Черданцев Георгий
Комментарии (7)
NewLife
1767090626
Уж как вы на срач тв надоели, не то слово(
Ответить
СильныйМозг
1767091854
Выражаю, свое мнение, все устали от украины, быстрее бы уже выпороть их.
Ответить
Rad Meat
1767093987
Черданцев уже как года три выгорел,не эмоций не интереса,как будто заставляют насильно его комментировать ....
Ответить
boris63
1767098648
Народ выгорает от таких комментаторов.
Ответить
Вжыхъ
1767099052
В России несколько лиг, всегда можно сходить вниз и играть с новыми командами;)
Ответить
  • Читайте нас: 