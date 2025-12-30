Пономарев ответил, кому выгоден обмен Дивеева на Гонду

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев рассказал о своем отношении к готовящемуся обмену игроками с «Зенитом».

В петербургский клуб перейдет защитник Игорь Дивеев, в московский – нападающий Лусиано Гонду.

Зенитовцы доплатят 2 млн евро в рамках сделки и откажутся от процента за перепродажу Владислава Сауся из «Балтики», который тоже присоединится к армейцам.

26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов. Рыночная стоимость – 9 млн евро.

24-летний Гонду провел за «Зенит» 51 матч, забил 13 голов и сделал 3 ассиста. Рыночная стоимость – 8 млн евро.

«Дивеев играет на четыре с минусом. Верх он нормально снимает, но внизу работает плохо. На опережение он играет мало, стартовой и дистанционной скорости у него нет. Но кто его может заменить?

Абдулкадыров какой-то невыдержанный и агрессивный, ему надо играть помягче. Но нам ведь как воздух нужен хороший нападающий.

Я думаю, что в обороне мы справимся, а этот нападающий будет у нас при деле. Я думаю, что вариант обмена выгоден для ЦСКА», – заявил Пономарев.