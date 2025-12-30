Стала известна позиция «Спартака» по легионеру, которого хочет подписать ЦСКА

«Спартак» не хочет покупать вингера «Фенербахче» и сборной Турции Огуза Айдына. Красно-белые не заинтересованы в этом футболисте.

Ранее источник Fenerbahce Duyumlari, сообщил, что стамбульцы предложили красно-белым приобрести Айдына за 7,5 миллиона евро.

По данным журналиста Ивана Карпова, ЦСКА хочет взять турецкого игрока в аренду до конца сезона за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 5 миллионов евро.