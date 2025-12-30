Ловчев одним словом описал тренерский уровень Карпина

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев аргументировал свое мнение по поводу тренерского уровня Валерия Карпина.
- 17 ноября Карпин покинул «Динамо» по собственному желанию.
- При нем столичная команда завершила первый круг на 10-м месте в РПЛ.
- Сборную России Карпин возглавляет с июля 2021 года.
– А почему вы ждали от него, что он сейчас сделает команду чемпионом? Где-то чего-то было сделано до этого так, что он куда ни приходил, они чемпионами становились? Было такое?
– Если он тренер сборной России, значит, это лучший российский тренер, нет?
– Я был тренером сборной России по мини-футболу, но себя лучшим тренером мини-футбола вообще не считаю. Я вообще никакой не тренер.
– Иными словами, Карпин – такой же слабый тренер, как и Ловчев?
– Да. Такой же слабый. Он ничего не доказал. Ребята, он вырос как тренер, без сомнений, и я об этом говорил. Но он пришeл туда, и у него не получилось, бывает такое.
Источник: «Чемпионат»