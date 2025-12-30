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Ловчев одним словом описал тренерский уровень Карпина

30 декабря 2025, 01:11
6

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев аргументировал свое мнение по поводу тренерского уровня Валерия Карпина.

  • 17 ноября Карпин покинул «Динамо» по собственному желанию.
  • При нем столичная команда завершила первый круг на 10-м месте в РПЛ.
  • Сборную России Карпин возглавляет с июля 2021 года.

– А почему вы ждали от него, что он сейчас сделает команду чемпионом? Где-то чего-то было сделано до этого так, что он куда ни приходил, они чемпионами становились? Было такое?

– Если он тренер сборной России, значит, это лучший российский тренер, нет?

– Я был тренером сборной России по мини-футболу, но себя лучшим тренером мини-футбола вообще не считаю. Я вообще никакой не тренер.

– Иными словами, Карпин – такой же слабый тренер, как и Ловчев?

– Да. Такой же слабый. Он ничего не доказал. Ребята, он вырос как тренер, без сомнений, и я об этом говорил. Но он пришeл туда, и у него не получилось, бывает такое.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий Ловчев Евгений
Комментарии (6)
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andrei-sarap-yandex
1767052926
ГУСЕВ ЕГО СЛИЛ
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crf57
1767072751
ЛОВЧЕВ только и делает,что всех грязью обливает,пердун старый!
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Semenycch
1767083368
Браво Ловчев. Были же в Спартаке и отличные тренеры и отличные игроки и отличные болельщики, а сейчас одно д.....о!
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Интерес
1767084929
Ловчев :"Карпин парень неплохой, только тренер никакой; он бездарен, как и я-клуба дружная семья!".
Ответить
andr45
1767086783
Сбитый летчик он и в «Динамо» сбитый летчик))
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Алексей-К-google
1767109584
Ловчев комментатор никакой,репортаж ведёт и хвалится, какой он был... Карпин сборной, которая не играет на международных турнирах подходит.Дальше придёт другой
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