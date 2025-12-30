Введите ваш ник на сайте
Мостовой: «Конечно, я бы выделялся в нынешней РПЛ!»

Сегодня, 14:53
3

Александр Мостовой уверен, что и сейчас входил бы в число лучших игроков чемпионата России, если бы был помоложе.

«Как я бы выступал в нынешней РПЛ? Что тут говорить, если ты много лет играл в Европе и считался одним из лучших футболистов не только нашей страны, но и европейского футбола.

Поэтому, конечно, я бы выделялся! Вы чего, ребят? У меня в Европе столько забитых голов, что никто из российских футболистов пока даже близко не подбивается. Да и не подберeтся, наверное, в ближайшее время, потому что никто туда не едет.

О чeм тут говорить? А это я ещe не нападающий был. И ведь голевых передач у меня ещe сколько было. Их же тогда не считали, только недавно начали. У меня как-то за один сезон в Испании было больше 20 голевых передач, но этого же никто не считает.

Хотя сравнивать футбол тогда и сейчас всe-таки не совсем правильно. Я согласен с Кантона, который говорил, что раньше футбол был гораздо тяжелее. Раньше было больше жeсткости, грубости.

Я же застал ещe времена СССР и помню, что ребята тогда подкаты уже в раздевалке делали! Представь, две раздевалки, мы разминаемся, а в другой раздевалке – бабах, бабах! Открываем дверь, смотрим, что у них там происходит, а они там подкаты тренируют в шипах железных.

А сейчас ВАР вообще никакой грубости не позволяет. Тебя за любую грубость сразу дисквалифицируют. А раньше этого не было. Раньше на другом конце поля все ноги друг другу оттаптывали, пока судья не видит.

У меня так очень много раз было, когда меня держал, например, Фернандо Йерро: игра идeт, а он мне по ноге даст или за волосы потянет. И я ему: «Йерро, ты чe делаешь?» Так и играли тогда», – рассказал экс-спартаковец.

  • Мостовому в августе исполнилось 57 лет.
  • В ходе карьеры он поиграл в Европе за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».

...уефан
1767097303
...да ты, Санёк, не играя, не тренеруясь и не тренеруя, не хило выделяешься, по цитируемости в околофутбольных СМИ...
Ответить
Цугундeр
1767099639
Вишенка на куче..
Ответить
Plyash
1767103156
Сам себя не похвалишь , ходишь как облёванный . Ты один там играл , что ли ? Дима Аленичев , так ещё и с титулом вернулся . Так что молчи , за умного сойдёшь .
Ответить
