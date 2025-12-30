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  • Черданцев высказался об уходе капитана «Локомотива» в ЦСКА

Черданцев высказался об уходе капитана «Локомотива» в ЦСКА

30 декабря 2025, 15:30
3

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал готовящийся трансфер Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

– Потенциальный уход Баринова сильно ударит по команде?

– Конечно, что тут обсуждать? Это лидер раздевалки, воспитанник клуба, капитан, незаменимый футболист. Двух мнений тут быть не может.

Ситуация вокруг Баринова абсолютно нормальная. Когда болельщики наконец поймут, что футбол – это бизнес? Цвета клуба – это хорошо, но есть дорогой бизнес, в котором игроки стоят десятки миллионов.

Срок карьеры футболиста очень ограничен. Вопрос контракта, заработка, бюджета клуба... Это тоже часть индустрии.

Бывает так, что обидно терять воспитанника, но обстоятельства могут быть сильнее даже желания самого футболиста. В бизнесе свои законы.

  • Рыночная стоимость Баринова – 9 миллионов евро.
  • В этом сезоне полузащитник забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 24 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Баринов Дмитрий Черданцев Георгий
Комментарии (3)
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Красногвардейчик
1767098728
Только Чердак забывает, что бюджет Локо больше чем у ЦСКА, и в данном случае деньги не причём
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4ekucT911
1767099412
ну вот окончательно спалилась дешевая журнашл@ха, за бабки готов на все) есть ДОФИГА примеров, когда футболисты всю карьеру играют за один клуб и цвета для них важнее денег.
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Терекфан
1767099923
По моему Баринов сильно переоценён.
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