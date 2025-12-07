Семин прокомментировал 3:2 «Краснодара» с ЦСКА

Юрий Семин поделился впечатлениями от просмотра матча «Краснодар» – ЦСКА.

Команда Мурада Мусаева победила в 18-м туре РПЛ со счетом 3:2.

«Краснодар» ушел на зимний перерыв на первом месте с таблице, ЦСКА закончил первую часть сезона на четвертой строчке.

«Матч «Краснодар» – ЦСКА получился прекрасным. На мой взгляд, лучший матч первой части чемпионата с обеих сторон. Во-первых, большое напряжение до последних минут, во-вторых, команды были подготовлены прекрасно. Но «Краснодар» победил заслуженно, он был более сбалансированным, стал очень дисциплинированным, соблюдал баланс обороны и атаки. Мне и ЦСКА понравился. Наверное, мог лучше сыграть Глебов, но у него не было простора, мячей, которые забрасывали бы ему в свободную зону. Хорошее завершение первой части чемпионата.

Нужно ещe отметить судейство, особенно в сравнении с матчами «Спартак» – «Динамо» и в Махачкале. Судейство соответствовало матчу. А то, что было в Махачкале – из ряда вон выходящее», – сказал Сeмин.